Для борьбы с бюрократией в Латвии запустили сайт - как это будет работать?
В Латвии запускают сайт, где каждый может пожаловаться на абсурдную бюрократию и увидеть, сколько она стоит стране в евро. Власти обещают прозрачность, счетчик и минимум 120 отмененных бюрократических нагрузок за год.
В тестовом режиме начал работать сайт atmetambirokratiju.lv, предназначенный для снижения бюрократической нагрузки. Он расширит возможности жителей участвовать в ее сокращении, а также следить за развитием проекта и новостями в этой сфере, говорится в сообщении на сайте. Там же создана возможность информировать о ситуациях, когда учреждения, вопреки установленному Законом об устройстве государственного управления, требуют от частного лица документ, который находится в распоряжении другого учреждения.
На сайте также доступна информация Государственной канцелярии о балансе принятых правительством нормативных актов с 1 декабря 2025 года, то есть о том, на сколько евро бюрократическая нагрузка была увеличена и на сколько сокращена. Эти данные доступны как по правительству в целом, так и по министерствам в отдельности, что даст каждому заинтересованному возможность следить за результатами работы каждого министерства по снижению бюрократической нагрузки.
Нынешний сайт является тестовой версией и будет постоянно улучшаться и дополняться. В дальнейшем на сайте будут публиковаться наиболее важные новости, а также в ближайшее время станет доступна наглядная панель с ходом рассмотрения поданных предложений.
Советник правления Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) Янис Эндзиньш указывает, что стратегия Группы по отказу от бюрократии (BAG) предусматривает обеспечение максимальной прозрачности и вовлеченности жителей в работу по снижению бюрократической нагрузки. Этот сайт открывает возможности для участия широкого круга людей и для отслеживания развития событий.
«У нас в группе отличные эксперты, но естественно, что каждый глубоко разбирается только в своей сфере, поэтому критически важно выяснить опыт и предложения как можно более широкого круга жителей», — подчеркивает Эндзиньш.
Создание и поддержку сайта финансирует Латвийская торгово-промышленная палата (LTRK). Как сообщалось, Эндзиньш приступил к работе в должности руководителя Группы действий по снижению бюрократии 1 декабря прошлого года. «Цель — двигаться с интенсивностью не менее 10 маленьких дел в месяц. [...] Через год должно быть выполнено не менее 120 маленьких дел по снижению бюрократии», — сказал руководитель группы Латвийскому радио, подчеркнув, что необходимо привыкать к культуре сокращения бюрократии.