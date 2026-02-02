Для борьбы с бюрократией в Латвии запустили сайт - как это будет работать?

На сайте также доступна информация Государственной канцелярии о балансе принятых правительством нормативных актов с 1 декабря 2025 года, то есть о том, на сколько евро бюрократическая нагрузка была увеличена и на сколько сокращена. Эти данные доступны как по правительству в целом, так и по министерствам в отдельности, что даст каждому заинтересованному возможность следить за результатами работы каждого министерства по снижению бюрократической нагрузки.