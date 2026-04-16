"Вы пьете за госcчет?" - представляющие разные партии министр экономики и мэр Риги схлестнулись в соцсетях
Министр экономики Виктор Валайнис (ZZS) публично раскритиковал мэра Риги Виестурса Клейнбергса ("Прогрессивные"), задав ему провокационный вопрос о поведении в служебной командировке.
Перепалка произошла на фоне политического кризиса, связанного с вопросом о предоставлении краткосрочного займа в размере 30 миллионов евро национальной авиакомпании airBaltic.
Конфликт начался после того, как Виестурс Клейнбергс, находясь в Германии на бизнес-форуме вместе с министром сообщения Атисом Швинкой, опубликовал резкое сообщение в соцсети X. В нем он назвал представителей Союза зеленых и крестьян (ZZS) «клоунами» и обвинил их в «разбазаривании государства» и шантаже правительства. Кроме того, мэр заявил, что в Германии фактически выполняет функции министра экономики, встречаясь с инвесторами.
В ответ Валайнис выразил недоумение подобным стилем общения во время официальной командировки и публично написал: «Читаю этот твит и возникает простой вопрос: в командировках вы пьете за государственный счет или за свой?»
Министр также отдельно извинился перед немецкими предпринимателями, чьи фотографии были использованы в публикации Клейнбергса, подчеркнув, что они «точно не заслуживали быть частью этого выступления».
Lasu šo tvītu un rodas pavisam vienkāršs jautājums, komandējumos dzerat par valsts naudu vai tomēr par savējo?— Viktors Valainis (@ViktorsValainis) April 15, 2026
Atvainojos uzņēmējiem šajā foto viņi noteikti nebija pelnījuši būt daļa no šī izgājiena. https://t.co/rZhqS7mnOu
Политическое напряжение усиливается: премьер-министр Эвика Силиня уже допустила возможность падения правительства. По ее словам, поддержка авиакомпании важнее сохранения коалиции, и она готова к ее распаду ради обеспечения голосов в Сейме.
В свою очередь, Союз зеленых и крестьян продолжает настаивать на своих условиях. Глава фракции Харийс Рокпелнис заявил, что партия требует четкого плана достижения прибыльности airBaltic, отставки министра сообщения Швинки до голосования, а также личной политической ответственности Силини за выполнение этого плана. Без выполнения этих условий партия не готова поддержать выделение займа.
Вопрос о предоставлении 30 миллионов евро по-прежнему остается заблокированным в бюджетно-финансовой комиссии Сейма.