"Вы пьете за госcчет?" - представляющие разные партии министр экономики и мэр Риги схлестнулись в соцсетях
Фото: LETA
Министр экономики Виктор Валайнис резко раскритиковал заявления мэра Риги.
В Латвии

Отдел новостей

Otkrito.lv

Министр экономики Виктор Валайнис (ZZS) публично раскритиковал мэра Риги Виестурса Клейнбергса ("Прогрессивные"), задав ему провокационный вопрос о поведении в служебной командировке.

Перепалка произошла на фоне политического кризиса, связанного с вопросом о предоставлении краткосрочного займа в размере 30 миллионов евро национальной авиакомпании airBaltic.

Конфликт начался после того, как Виестурс Клейнбергс, находясь в Германии на бизнес-форуме вместе с министром сообщения Атисом Швинкой, опубликовал резкое сообщение в соцсети X. В нем он назвал представителей Союза зеленых и крестьян (ZZS) «клоунами» и обвинил их в «разбазаривании государства» и шантаже правительства. Кроме того, мэр заявил, что в Германии фактически выполняет функции министра экономики, встречаясь с инвесторами.

В ответ Валайнис выразил недоумение подобным стилем общения во время официальной командировки и публично написал: «Читаю этот твит и возникает простой вопрос: в командировках вы пьете за государственный счет или за свой?»

Министр также отдельно извинился перед немецкими предпринимателями, чьи фотографии были использованы в публикации Клейнбергса, подчеркнув, что они «точно не заслуживали быть частью этого выступления».

Политическое напряжение усиливается: премьер-министр Эвика Силиня уже допустила возможность падения правительства. По ее словам, поддержка авиакомпании важнее сохранения коалиции, и она готова к ее распаду ради обеспечения голосов в Сейме.

В свою очередь, Союз зеленых и крестьян продолжает настаивать на своих условиях. Глава фракции Харийс Рокпелнис заявил, что партия требует четкого плана достижения прибыльности airBaltic, отставки министра сообщения Швинки до голосования, а также личной политической ответственности Силини за выполнение этого плана. Без выполнения этих условий партия не готова поддержать выделение займа.

Вопрос о предоставлении 30 миллионов евро по-прежнему остается заблокированным в бюджетно-финансовой комиссии Сейма.

Темы

airBalticСоюз зеленых и крестьянВиестурс КлейнбергсПрогрессивныеЭвика СилиняВиктор ВалайнисАтис Швинка

