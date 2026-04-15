Премьер Латвии готова пожертвовать коалицией, чтобы спасти airBaltic
Премьер-министр Эвика Силиня (JV) готова к распаду коалиции, чтобы обеспечить поддержку Союза зеленых и крестьян (ZZS) в Сейме для предоставления краткосрочного займа авиакомпании airBaltic. Об этом свидетельствует заявление премьера в соцсети X.
Она указала, что во вторник ZZS предложил поддержать в голосовании Сейма краткосрочный заем для airBaltic, если министр сообщения Атис Швинка (P) уйдет в отставку.
«Если ценой обеспечения поддержки airBaltic станет распад коалиции — я к этому готова», — заявила Силиня, подчеркнув, что поддержка авиакомпании для нее важнее сохранения правительственной коалиции.
Силиня призвала партии коалиции на разговор в четверг, 16 апреля, в 8:00, «чтобы решить, способны ли они и дальше совместно работать в интересах государства».
Как уже сообщалось, во вторник председатель фракции ZZS в Сейме Харийс Рокпелнис после встречи с министром сообщения Швинкой и премьер-министром Силиней заявил журналистам, что ZZS еще не принял решение о предоставлении краткосрочного займа airBaltic, поскольку хочет продолжить дискуссии.
Политик утверждал, что у фракции ZZS есть ясное видение того, как это важное для Латвии предприятие можно направить к конкурентоспособной и прибыльной модели работы. Он подчеркнул, что для этого, «разумеется, необходимы несколько предварительных условий».
«Сейчас мы изложили коллегам предложение о том, как, по нашему мнению, должно выглядеть это решение», — сказал Рокпелнис, не раскрыв, в чем именно состоит это предложение.
Суть предложения журналистам после состоявшейся во вторник встречи с ZZS не раскрыли и премьер-министр, и Швинка, заявив, что правление «Прогрессивных» также продолжит обсуждать этот вопрос. Никто из участников разговора публично не комментировал, требует ли ZZS, помимо прочего, чтобы министр сообщения лично взял на себя ответственность за возврат займа, возможно, уже сейчас покинув пост.
Силиня подчеркнула, что airBaltic — важная компания не только в экономическом смысле, но и как бренд, который годами создавался в Латвии. По ее словам, без готовности должным образом оценить этот бренд найти решение будет сложно независимо от политической принадлежности — как для коалиции, так и для оппозиции.
Силиня напомнила, что еще на прошлой неделе начала переговоры с оппозицией, чтобы совместно искать решения как в условиях кризиса в отрасли, так и в связи с необходимыми изменениями в бизнес-плане компании. По ее мнению, на фоне политических дискуссий сказывается и приближение выборов, а также опасения по поводу того, как объяснить обществу непопулярное решение о выделении дополнительного финансирования национальной авиакомпании для обеспечения ее повседневной деятельности, включая закупку топлива и другие операционные нужды. Однако именно такая открытая дискуссия, по ее словам, может приблизить стороны к решению.
Премьер еще раз подчеркнула, что главная сложность — объяснить это решение обществу. Хотя часть жителей понимает ситуацию, в целом обществу трудно вникать в сложные политические процессы, предполагающие использование дополнительных бюджетных средств, считает Силиня. При этом эти средства принадлежат обществу, так же как и airBaltic фактически является принадлежащей обществу компанией, добавила она.
Силиня охарактеризовала нынешнюю ситуацию как своего рода тупик, поскольку не всю информацию о частично частной и частично государственной компании, работающей в жесткой международной конкуренции, можно обнародовать. Поэтому, по ее словам, необходимо найти политически разумный выход из этой ситуации.
Рокпелнис подчеркнул, что прежде всего нужно добиться полной уверенности в том, как компания меняет свою модель работы, чтобы она реально стала прибыльной, поскольку именно это является главным вопросом. Одновременно он отметил необходимость прийти к такому решению, которое было бы наиболее экономически выгодным для латвийского общества и экономики.
Как сообщалось, принятое правительством решение о краткосрочном займе airBaltic в размере 30 миллионов евро комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам) из-за позиции ZZS пока не поддержала. Фракция ZZS в Сейме обещала принять решение по займу после встречи с министром сообщения во вторник.
JV указала, что вклад airBaltic в экономику и общество Латвии неоспорим. В партии заявили, что твердо поддерживают предоставление краткосрочного займа airBaltic, чтобы оперативно решить финансовые трудности, вызванные резким ростом цен на авиационное топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке.
«Прогрессивные» также поддерживают краткосрочный заем airBaltic, чтобы стабилизировать компанию после существенного роста цен на авиационное топливо, который резко увеличивает расходы предприятия и влияет на его прибыльность, сообщили агентству LETA в партии.
Ранее в интервью Латвийскому радио сопредседатель «Прогрессивных» и руководитель фракции партии в Сейме Андрис Шуваев указал, что если ZZS продолжит затягивать решение по вопросу о краткосрочном займе для национальной авиакомпании airBaltic, «Прогрессивные» рассмотрят возможность обратиться за поддержкой к оппозиции.
На вопрос, существует ли вероятность, что в случае отсутствия положительного решения по займу airBaltic «Прогрессивные» откажутся от поста министра сообщения, чтобы не быть связанными с обострившимися проблемами транспортной отрасли, Шуваевс ответил отрицательно, напомнив, что это не первый случай, когда ZZS им «сознательно ставит подножку».
13 апреля премьер-министр также созвала внеочередное заседание правительства, чтобы оценить актуальную ситуацию в авиационной отрасли и в национальной авиакомпании airBaltic.