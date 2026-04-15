Мэру Валкского края предъявлены обвинения в мошенничестве - на что ушли средства ЕС?

В ходе расследования установлено, что в период с июля 2020 года по октябрь 2023 года обвиняемые, нарушив условия получения государственной поддержки и требования законодательства, совершали мошеннические действия. В частности, председатель думы Валкского края злоупотребил служебным положением, чтобы обманным путем получить по проекту ЕС не менее 693 520 евро, из которых 670 032 евро составляли средства Европейского фонда регионального развития, а 23 488 евро - дотация из государственного бюджета Латвии. Следователи считают, что группа лиц, указывая в проектной документации фальсифицированную информацию, незаконно предоставила преимущества конкретному коммерсанту, для нужд которого было построено новое производственное здание.