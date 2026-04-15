Мэру Валкского края предъявлены обвинения в мошенничестве - на что ушли средства ЕС?
Европейская прокуратура завершила расследование, которое может стать одним из самых громких в регионах: руководству Валкского края вменяют мошенничество с фондами ЕС и злоупотребление полномочиями на сотни тысяч евро. Одним из обвиняемых является мэр Валкского края Вент Арманд Крауклис.
Европейская прокуратура (EPPO) в Риге завершила досудебное расследование по делу о возможном мошенничестве с инвестициями ЕС и злоупотреблении служебным положением в самоуправлении Валкского края. В рамках уголовного дела обвинения предъявлены трем лицам, включая двух должностных лиц самоуправления, в том числе председателя думы Валкского края, сообщили агентству LETA в EPPO.
Дело касается проекта ЕС, реализованного самоуправлением Валкского края, который связан с предоставлением государственной поддержки для развития предпринимательской деятельности в регионах. Согласно правовому регулированию, самоуправления могут претендовать на софинансирование Европейского фонда регионального развития и дотации государственного бюджета Латвии, которые используются для восстановления деградированных территорий с целью развития на них коммерческой деятельности.
При реализации таких проектов самоуправления должны обеспечить, чтобы запланированная проектом инфраструктура не была ориентирована на конкретного заранее известного коммерсанта.
В ходе расследования установлено, что в период с июля 2020 года по октябрь 2023 года обвиняемые, нарушив условия получения государственной поддержки и требования законодательства, совершали мошеннические действия. В частности, председатель думы Валкского края злоупотребил служебным положением, чтобы обманным путем получить по проекту ЕС не менее 693 520 евро, из которых 670 032 евро составляли средства Европейского фонда регионального развития, а 23 488 евро - дотация из государственного бюджета Латвии. Следователи считают, что группа лиц, указывая в проектной документации фальсифицированную информацию, незаконно предоставила преимущества конкретному коммерсанту, для нужд которого было построено новое производственное здание.
Обвиняемые тайно, не информируя орган сотрудничества по проекту, привлекли этого коммерсанта к выбору места реализации проекта и к процессу проектирования здания. Кроме того, проект был реализован, а производственное здание построено на участке земли, который не соответствовал статусу деградированной территории. Этот участок был выбран из-за его расположения рядом с уже существующим предприятием данного коммерсанта.
Кроме того, злоупотребив служебным положением, председатель думы Валкского края от имени самоуправления взял на себя долгосрочные обязательства по покрытию частных расходов проекта в размере 396 398 евро, что, по мнению прокуратуры, привело к серьезным финансовым последствиям для самоуправления и поставило под угрозу выполнение его автономных функций.
По мнению следствия, собранные доказательства указывают на то, что проект был реализован не только незаконно, но и неэффективно, с нарушением методологии, разработанной органом сотрудничества, в результате чего он привел не к финансовой выгоде, а к долгосрочным убыткам для бюджета самоуправления.
В ближайшее время дело планируется передать в суд.
Ранее сообщалось, что уголовное преследование было начато по инициативе Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.