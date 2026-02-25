С небес на землю: экс-глава Валкского края заболел и внезапно осознал все "прелести" латвийской медицины
Бывший председатель Валкской краевой думы Вент Арманд Крауклис неожиданно столкнулся с латвийской системой здравоохранения — уже не как чиновник, а как пациент. И, судя по его сообщению в соцсети, это знакомство оказалось полным сюрпризов.
Судя по публикации в соцсетях, бывший мэр Валкского края Вент Арманд Крауклис столкнулся с проблемами со здоровьем и, желая быстрее попасть к специалисту, выбрал платный прием. И тут для чиновника начался настоящий квест. «Продолжаю знакомиться с извилинами латвийской медицины. Приема на оплачиваемую государством консультацию специалиста нужно ждать около четырех месяцев, за деньги — быстрее. Этой возможностью я воспользовался, но специалист сообщил, что выписать компенсируемые лекарства он не имеет права. Это он может сделать только в рамках государственного приема», — написал Крауклис.
Turpinu iepazīt Latvijas medicīnas līkločus.— Vents A Krauklis (@VentsAKrauklis) February 17, 2026
Uz valsts apmaksāta speciālista konsultāciju jāgaida mēneši četri, par maksu var ātrāk.
Šo iespēju izmantoju, bet tad speciālists paziņo, ka kompensējamu medikamentu viņš izrakstīt nedrīkst. To viņš drīkst tikai valsts apmakātās
В комментариях пользователи тут же объяснили "открывшему глаза" чиновнику давно известную тысячам пациентов в Латвии схему: специалист выписывает рекомендацию, затем нужно идти к семейному врачу, и уже он оформляет рецепт как компенсируемый. «Так и сделаю, но это же лишний шаг, бессмысленная трата времени с обеих сторон», — ответил Крауклис.
Однако сочувствия оказалось немного. Часть комментаторов не удержалась от иронии. «Почему господин Крауклис такой глупец и не следует рекомендациям министра здравоохранения? Да и вообще — давно доказано, что тепло и объятия работают лучше лекарств… В Дубае, наверное, еще лучше», — язвительно написал один из пользователей.
Другие напомнили о «следующем уровне» системы — приоритетах для малообеспеченных, из-за которых, по их словам, даже за деньги иногда невозможно попасть в учреждения, потому что очередь не заканчивается никогда.
Кто-то заметил: «Вы не первый и не единственный, кто когда-то попробовал, что такое власть. А теперь, когда ее больше нет, вы в ужасе от того, какая она. Правильнее было бы тогда привести эту систему в порядок — сейчас всем было бы легче».
В дискуссии всплыли и более системные проблемы: невозможность записаться на государственные обследования с направлением от платного врача, необходимость сначала получить направление, чтобы вообще встать в очередь, и "замкнутый круг", в котором пациенты теряют время и нервы.
"По направлению платного врача на государственные обследования тоже не попасть. Замкнутый круг: пока ждёшь очереди, чтобы получить направление, даже записаться на нужное обследование нельзя — для записи требуется направление".
Некоторые комментаторы прямо указывали на политическую ответственность прежних решений, вспоминая реформы прошлых лет и голосования коалиции, последствия которых ощущаются до сих пор. "Это придумал министр здравоохранения и депутат от партии ZZS, Белевич, протолкнул через коалицию, и никто даже не вздохнул, коалиция с радостью проголосовала за это, и эта глупость продолжается до сих пор", - напомнил один комментатор.
Нашлись и те, кто делился личным опытом: десятилетиями ходят к специалистам, случайно записываются на платный прием вместо государственного — и остаются без компенсируемых лекарств. "После последних двух с лишним лет с регулярными медицинскими проблемами могу уже книгу писать. Такая исковерканная система — кошмар, который никак не мотивирует платить налоги", — резюмировал один из пользователей.