С небес на землю: экс-глава Валкского края заболел и внезапно осознал все "прелести" латвийской медицины
фото: LETA
Вент Арманд Крауклис.
В Латвии

С небес на землю: экс-глава Валкского края заболел и внезапно осознал все "прелести" латвийской медицины

Отдел новостей

Otkrito.lv

Бывший председатель Валкской краевой думы Вент Арманд Крауклис неожиданно столкнулся с латвийской системой здравоохранения — уже не как чиновник, а как пациент. И, судя по его сообщению в соцсети, это знакомство оказалось полным сюрпризов.

Судя по публикации в соцсетях, бывший мэр Валкского края Вент Арманд Крауклис столкнулся с проблемами со здоровьем и, желая быстрее попасть к специалисту, выбрал платный прием. И тут для чиновника начался настоящий квест. «Продолжаю знакомиться с извилинами латвийской медицины. Приема на оплачиваемую государством консультацию специалиста нужно ждать около четырех месяцев, за деньги — быстрее. Этой возможностью я воспользовался, но специалист сообщил, что выписать компенсируемые лекарства он не имеет права. Это он может сделать только в рамках государственного приема», — написал Крауклис.

В комментариях пользователи тут же объяснили "открывшему глаза" чиновнику давно известную тысячам пациентов в Латвии схему: специалист выписывает рекомендацию, затем нужно идти к семейному врачу, и уже он оформляет рецепт как компенсируемый. «Так и сделаю, но это же лишний шаг, бессмысленная трата времени с обеих сторон», — ответил Крауклис.

Однако сочувствия оказалось немного. Часть комментаторов не удержалась от иронии. «Почему господин Крауклис такой глупец и не следует рекомендациям министра здравоохранения? Да и вообще — давно доказано, что тепло и объятия работают лучше лекарств… В Дубае, наверное, еще лучше», — язвительно написал один из пользователей.

Другие напомнили о «следующем уровне» системы — приоритетах для малообеспеченных, из-за которых, по их словам, даже за деньги иногда невозможно попасть в учреждения, потому что очередь не заканчивается никогда.

Кто-то заметил: «Вы не первый и не единственный, кто когда-то попробовал, что такое власть. А теперь, когда ее больше нет, вы в ужасе от того, какая она. Правильнее было бы тогда привести эту систему в порядок — сейчас всем было бы легче».

В дискуссии всплыли и более системные проблемы: невозможность записаться на государственные обследования с направлением от платного врача, необходимость сначала получить направление, чтобы вообще встать в очередь, и "замкнутый круг", в котором пациенты теряют время и нервы.

"По направлению платного врача на государственные обследования тоже не попасть. Замкнутый круг: пока ждёшь очереди, чтобы получить направление, даже записаться на нужное обследование нельзя — для записи требуется направление". 

Некоторые комментаторы прямо указывали на политическую ответственность прежних решений, вспоминая реформы прошлых лет и голосования коалиции, последствия которых ощущаются до сих пор. "Это придумал министр здравоохранения и депутат от партии ZZS, Белевич, протолкнул через коалицию, и никто даже не вздохнул, коалиция с радостью проголосовала за это, и эта глупость продолжается до сих пор", - напомнил один комментатор.

Нашлись и те, кто делился личным опытом: десятилетиями ходят к специалистам, случайно записываются на платный прием вместо государственного — и остаются без компенсируемых лекарств. "После последних двух с лишним лет с регулярными медицинскими проблемами могу уже книгу писать. Такая исковерканная система — кошмар, который никак не мотивирует платить налоги", — резюмировал один из пользователей.

Темы

ВидземеВент Арманд КрауклисНовости регионовНалогиВалкский край

Другие сейчас читают