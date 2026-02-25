С небес на землю: экс-глава Валкского края заболел и внезапно осознал все "прелести" латвийской медицины

Кто-то заметил: «Вы не первый и не единственный, кто когда-то попробовал, что такое власть. А теперь, когда ее больше нет, вы в ужасе от того, какая она. Правильнее было бы тогда привести эту систему в порядок — сейчас всем было бы легче».