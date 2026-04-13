Ночной поджог в Валке: семерым жильцам пришлось спасаться, а подозреваемый скрылся в Эстонии
В минувшие выходные спасатели спешили к двухэтажному дому на улице Семинара в Валке. Там у дверей одной из квартир вспыхнул пожар, в котором, к счастью, никто не пострадал. Однако за этим, на первый взгляд, небольшим возгоранием, как утверждает хозяйка квартиры, скрывается куда более серьезная история: пожар, по ее словам, был устроен умышленно, а виновный после этого якобы сбежал в Эстонию.
На вопрос о том, кто поджег дверь квартиры, долго искать ответ не пришлось — главным подозреваемым жительница считает своего бывшего мужа, который недавно вышел из мест лишения свободы, сообщает «Degpunktā».
«Такая вероятность есть, полиция сказала, что это мой бывший муж. Он вышел из тюрьмы и сделал это. Мне самой тоже так кажется. Он агрессивный», — рассказала жительница квартиры.
По ее словам, после расставания несколько лет назад у мужчины, вероятно, остались неразрешенные чувства. Их он, как утверждается, выражал в виде длительного террора: соседям он выбивал окна, самой женщине пытался ломать дверь, а еще за день до пожара что-то бросили и в ее окно.
Женщина не впустила его в квартиру и опасалась за свою безопасность, поэтому накануне вечером уехала ночевать в другое место. В четыре часа утра ей позвонил сосед и сообщил, что лестничная клетка охвачена огнем. Семерым жильцам пришлось эвакуироваться, но, к счастью, никто не пострадал.
По словам женщины, бывший муж в последние дни не давал ей покоя и стал тяжелой тенью в ее жизни. «Он сидел за наркотики, за пьянство за рулем. Сегодня я всю ночь не спала», — сказала она.
Как позже рассказали ей соседи, после поджога двери мужчина выбежал из дома и преодолел около 20 метров до границы с Эстонией, после чего пересек ее. Дальнейшее, вероятно, уже находится в руках как латвийской Государственной полиции, так и эстонских правоохранителей.
Как отмечает полиция, возможной причиной возгорания является умышленный поджог. За день до этого у той же квартиры также умышленно повредили окно — его разбили.
По факту случившегося начат уголовный процесс. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.