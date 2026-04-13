Слишком большие сверхурочные: предпринимательница объяснила, почему в Латвии такие низкие зарплаты
"В публичном пространстве и в Сейме широко обсуждались поправки к Трудовому закону, предусматривающие существенные изменения в оплате сверхурочной работы. Пока профсоюзы и организации работодателей ломают копья, отстаивая каждый свою правоту, возникает закономерный вопрос — может ли Латвия позволить себе столь щедрые доплаты за сверхурочные и работу в праздничные дни?", - пишет в своем комментарии Агнесе Фреймане, вице-президент Латвийского общества ресторанов и владелица ресторана Meat Chef.
Небольшая доля рабочего времени
"Наибольшие опасения профсоюзов связаны со снижением установленной законом доплаты за сверхурочную работу со 100 процентов до 50 процентов от часовой ставки. Утверждается, что такие изменения существенно сократят доходы работников, особенно получающих низкие зарплаты, и в долгосрочной перспективе негативно скажутся на благосостоянии трудящихся. Также звучат заявления, что снижение доплаты может уменьшить мотивацию работать сверхурочно. Это наводит на мысль, что сверхурочная работа составляет значительную часть доходов работников, однако данные Центрального статистического управления свидетельствуют об обратном. В Латвии сверхурочные составляют небольшую долю общего рабочего времени, и даже официально учтенные часы лишь незначительно увеличивают доходы. Согласно данным, в 2022 году оплачиваемые сверхурочные работали только 6,3 процента всех наемных работников", - сообщает предпринимательница.
По ее мнению, это позволяет сделать два важных вывода. Во-первых, учитывая нехватку работников практически во всех отраслях, трудно поверить, что мы не работаем больше. Вероятнее всего, сверхурочные не всегда отражаются официально, а компании компенсируют их иначе — например, предоставляя дополнительные выходные или выплачивая заработанное «в конверте».
Во-вторых, аргумент о существенных потерях доходов некорректен. Сверхурочная работа не может быть основным видом занятости, на который следует рассчитывать при планировании доходов. Доплата за сверхурочные — это справедливое вознаграждение за дополнительную работу, а не регулярный источник дохода. Если мотивация работников к сверхурочной работе снизится, компании будут искать способы обеспечить необходимый объем труда. Предлагаемые поправки, предусматривающие базовую доплату в размере 50 процентов, не исключают возможности договоренности сторон о более высокой оплате сверхурочных.
Высокая стоимость сверхурочных тормозит рост зарплат
"Приближается лето — сезон активной работы в сфере общественного питания. Высокая доплата за сверхурочные означает рост затрат бизнеса при увеличении объема работы. Повышать базовую зарплату также невыгодно, поскольку автоматически растут и расходы на сверхурочные. Формируется замкнутый круг, который сдерживает более быстрый рост заработных плат", - отмечает Агнесе Фреймане.
"Латвия является одной из немногих стран Европейского союза, где законом установлена столь высокая минимальная доплата за сверхурочную работу. В большинстве стран она составляет около 50 процентов или регулируется более гибко. Часто размер доплаты определяется коллективными договорами или компенсируется дополнительным временем отдыха. При этом в Литве и Эстонии ставка доплаты за сверхурочные в будние дни на уровне 50 процентов установлена уже много лет, и этот фактор существенно снижает конкурентоспособность Латвии в регионе. Возникает логичный вопрос — зачем инвестировать в Латвию, если это можно сделать в Литве или Эстонии?", - подводит итог предпринимательница.
