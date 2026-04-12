"Я не верила до последнего": лотерейный билет принес жительнице Валмиерского края 10 000 евро
Обычная суббота перед Пасхой превратилась в момент, который изменил все: жительница Валмиерского края случайно купила лотерейный билет — и спустя минуты уже не могла поверить, что стала обладательницей 10 000 евро.
45-летняя жительница Валмиерского края выиграла 10 000 евро в Senatnes loterija, и, по ее словам, эта удача вовсе не была случайной — она стала результатом многолетней привычки. «Я регулярно играю в SuperBingo и всегда покупаю еще какой-нибудь моментальный билет. Беру разные — те, которые просто бросаются в глаза», — рассказывает она.
В ту самую субботу перед Пасхой около полудня женщина вдруг вспомнила, что еще не купила билет SuperBingo, и поспешила к компьютеру. «Я уже была одета, собиралась ехать в город, но дальнейшие события буквально “усадили” меня на месте», — вспоминает она. Помимо основного билета, она приобрела несколько других: один билет Simtgades оказался без выигрыша, в лотерее Auto ей повезло на 10 евро. Последним она стерла билет Senatnes — и именно он оказался судьбоносным.
«Когда появился выигрыш, я, конечно, не поверила. Начала что-то несвязно восклицать. Моя дочь услышала и прибежала посмотреть, что случилось», — рассказывает победительница.
По ее словам, она сама не сразу смогла объяснить, что произошло: «Не помню, что именно я ей сказала, просто тыкала пальцем в экран. Она не понимала, куда смотреть, и спрашивала, что там должно быть». Вместе они разобрались в правилах и нашли совпадающие символы. «Дочь воскликнула: “Есть! Они совпадают!” Но, честно говоря, я по-настоящему поверила только тогда, когда деньги поступили на счет», — признается женщина. Даже на следующий день она снова открыла игровой аккаунт, чтобы убедиться, что это не сон.
Победительница также знала, что у лотереи есть благородная цель — средства направляются на сохранение Домского собора и монастырского ансамбля. «Сначала мы с дочерью начали считать, сколько придется заплатить подоходного налога, но потом я вспомнила, что с выигрышей этой лотереи налог не удерживается. Это было приятно!» — делится она.
С тем, как распорядиться деньгами, семья определилась быстро: «Мы поедем в путешествие за пределы Европы, а оставшуюся часть потратим на хозяйственные работы дома».