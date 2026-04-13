"Мы стояли там, не зная, что будет дальше": пассажиры оказались "заблокированы" в троллейбусе во время протеста
Протест таксистов в Риге 13 апреля парализовал движение и оставил многих пассажиров без информации. Люди часами ждали транспорт, не понимая, что происходит — и это вызвало волну недовольства.
Как уже сообщалось, сегодня, 13 апреля, акции протеста в таксомоторной отрасли одновременно проходили в Риге, Даугавпилсе и Елгаве, существенно затруднив движение в центре этих городов. Протест также доставил неудобства пассажирам общественного транспорта, которым в отдельных местах пришлось долго ждать задержавшиеся троллейбусы и автобусы или искать другие способы передвижения.
Портал Jauns.lv получил также жалобу читательницы о событиях этого утра. По ее слоаам, по пути на работу троллейбус внезапно остановился на улице Эмилии Беньямин и долгое время стоял без каких-либо объяснений. Более того, впереди образовалась очередь из других троллейбусов. Наибольшее разочарование в этой ситуации вызвало то, что пассажирам не было предоставлено никакой информации со стороны водителя. После длительного ожидания двери транспортного средства просто открылись, и пассажиры так и не поняли, что делать дальше.
Хотя пассажирам было понятно, что перебои в движении, вероятно, связаны с протестом водителей такси, возникли вопросы из-за отсутствия коммуникации. В связи с этой ситуацией портал обратился в Rīgas satiksme с просьбой объяснить, почему в таких случаях пассажиров не информируют о причинах задержек и дальнейшем развитии ситуации.
Протест таксистов в Риге (13.04.26)
В Риге несколько сотен водителей такси отправились в протестный автопробег против политики, проводимой Bolt.
Как пояснила порталу руководитель отдела общественных отношений Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане, если общественный транспорт длительное время стоит, водитель обязан информировать пассажиров о причинах задержки. Также в подобных случаях пассажиров призывают связываться с Rīgas satiksme, указывая как можно более точную информацию, включая номер транспортного средства, маршрут, остановку и время, чтобы конкретную ситуацию можно было оценить.