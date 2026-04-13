ФОТО: в Риге сотни таксистов вышли на протест против Bolt, а цены на поездки резко выросли

Протест таксистов в Риге (13.04.26)
В Риге несколько сотен таксистов в понедельник вышли на протест против политики Bolt, заявив о монополизации рынка, завышенных комиссиях и непрозрачном ценообразовании. По словам организаторов, около 1000 водителей до полуночи не работают на платформе, а на фоне акции поездки в приложении уже заметно подорожали.
К автомобилям таксисты прикрепили латвийские флаги, а также наклеили различные плакаты, в том числе с надписями «Мы не рабы», «24 часа без Bolt», «Без нас вы не можете», «Хватит нас доить» и другими лозунгами. На нескольких машинах также виден перечеркнутый знак Bolt. Акции протеста таксистов в понедельник прошли также в Даугавпилсе и Елгаве.
Председатель правления Ассоциации развития лицензированных коммерческих пассажирских перевозчиков Элла Петрова сообщила LETA, что в протестном автопробеге в Риге участвовало около 300 автомобилей, а в понедельник на платформе не работают примерно 1000 водителей такси, выражая протест до полуночи.
Председатель Латвийского профсоюза работников общественных услуг и транспорта Инга Вейиня на пресс-конференции подчеркнула, что никто из приглашенных представителей министерств, Совета по конкуренции, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Bolt Operations на пресс-конференцию не пришел, что, по ее словам, показывает отношение государства к этой части общества.
При этом она отметила, что министр сообщения Атис Швинка прибыл всего на десять минут, чтобы «подготовить материалы для соцсетей», поэтому эту встречу, по ее словам, «можно считать отмененной».
Швинка в соцсети X заявил, что на прошлой неделе представил конкретные предложения по упорядочению сферы такси, над которыми Министерство сообщения работало последние полгода. Эти предложения предусматривают более доступные для всех услуги такси, единую систему лицензирования в одном учреждении и одну лицензию для работы по всей Латвии, от чего выиграют и самоуправления.
По его словам, предложения также включают четкие и единые правила по всей стране, меньшую бюрократическую нагрузку и расходы для перевозчиков, единую систему информации и данных, потенциальный приход на рынок новых предпринимателей, а также регулирование цифровых платформ, включая потолок комиссии в размере 15%.
Петрова отметила, что отраслевые ассоциации устраивает предложение установить потолок комиссии на уровне 15%. «В реальности хотелось бы большего, но эти 15% — уже большая уступка, потому что сейчас комиссия составляет 30,1%», — сказала Петрова.
Ассоциации направили ультиматум как правительству, так и Bolt. Водители такси требуют от правительства равных условий для всех участников рынка, прозрачности алгоритмов и расчетов, справедливого и локализованного налогообложения, социальных гарантий и безопасности труда, мер кризисной поддержки и реформы акциза на топливо, а также реформы регулирования и государственного контроля, включая разработку единого закона о коммерческих пассажирских перевозках на такси.
От Bolt таксомоторные ассоциации требуют пересмотра тарифов, в том числе повышения стоимости поездок на 40%, введения ночного тарифа с коэффициентом 1,5 в соответствии с принципами Трудового закона, а также установления минимальной стоимости поездки в пять евро. Одновременно представители отрасли требуют, чтобы Bolt обеспечил возможность перевозчику самому оценивать рентабельность поездки и принимать решение о ее выполнении без негативных последствий на платформе, гарантировал равные условия для всех перевозчиков, а также установил комиссию Bolt в размере 15% плюс НДС.
Руководитель направления сервиса совместных поездок Bolt в Латвии Кристине Безерра-Кьерулфа сообщила агентству LETA, что в приложении Bolt в Риге в понедельник поездки по-прежнему можно заказать, однако предложение меньше, чем обычно. Она добавила, что для компании важно обеспечить доступность услуги для тех пользователей, которым она необходима, и утром понедельника это удавалось делать без перебоев.
В то же время она сообщила, что в Даугавпилсе и Елгаве, где водителей меньше, доступ к услугам ограничен. Кроме того, Bolt получил от водителей в Даугавпилсе и Елгаве информацию о том, что из-за наблюдаемой в понедельник активности и отдельных провокаций они вынуждены приостановить оказание услуг, поскольку в первую очередь заботятся о собственной безопасности и безопасности пассажиров.
Представитель Bolt отметила, что компания понимает протестующих, а сама платформа выступает за равные правила для всей отрасли пассажирских перевозок. Bolt также поддерживает менее бюрократичный процесс получения лицензии на пассажирские перевозки, а также более простое и удобное администрирование налогов.
«В Латвии работать пассажирским перевозчиком сложнее и дороже, чем в других странах Балтии: если в Литве лицензия стоит восемь евро, то латвийский водитель должен платить 377 евро. Это влияет на стоимость пассажирских перевозок и их доступность для жителей», — добавила она.
Безерра-Кьерулфа также выразила уверенность, что при сотрудничестве участников отрасли можно совместно добиться более равных, выгодных и эффективных условий для всех, одновременно сохраняя акцент на доступности услуги для клиентов.
Агентство LETA также отметило, что в Риге использование Bolt в понедельник стало существенно дороже, чем в другие дни, хотя время ожидания до прибытия такси заметно не увеличилось. Например, за поездку на 5,3 километра на автомобиле среднего класса в понедельник просят более 18 евро, тогда как за поездку на такое же расстояние на автомобиле с восемью местами может понадобиться заплатить почти 40 евро.
Из-за протеста таксистов утром в понедельник в Риге наблюдались пробки.
В организациях отмечают, что акция протеста была организована потому, что правительство не выполнило выдвинутый отраслью ультиматум и не предприняло реальных шагов по ограничению монополии платформы Bolt.
Цель протеста в таксомоторной отрасли — выступить против использования монопольного положения одной платформы.
Отраслевые организации выступают за честную и предсказуемую сферу таксомоторных перевозок, которая способствовала бы здоровой конкуренции и приходу на рынок новых участников, а не уничтожала существующих местных предпринимателей. Представители отрасли утверждают, что их приоритетом являются и интересы потребителей: цена поездки должна быть ясной и обоснованной, без ситуаций, когда из-за произвольно включаемых Bolt коэффициентов один и тот же маршрут необоснованно стоит то 10, то 20 евро. Организации требуют прекратить ценовые манипуляции, которые искажают рынок и вводят жителей в заблуждение.
Организаторы протеста также обращают внимание, что обещания Министерства сообщения ограничить влияние Bolt и установить потолок комиссии в размере 15% так и остались на бумаге, несмотря на предупреждения отрасли. При этом еще четыре года назад представители отрасли предлагали ввести в стране единый тариф, чтобы потребителю всегда было ясно, сколько стоит поездка на такси.
Организаторы акции также подчеркивают, что предоставленная правительством скидка по акцизному налогу пока не дала результата: цены на топливо выше, чем раньше, а плана действий по спасению отрасли до сих пор нет.
Отраслевые организации подчеркивают, что нынешняя ситуация в сфере пассажирских перевозок создает серьезные рыночные перекосы, поскольку поставщики услуг цифровых платформ могут самостоятельно устанавливать цены и одновременно вести учет без эффективного внешнего контроля, что создает непрозрачность и риск манипуляций с данными. В то же время модель демпинговых цен, не основанная на базовых принципах отрасли, угрожает честной конкуренции и устойчивости сектора, вытесняя местные компании.