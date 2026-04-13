Европа без толп туристов: 5 стран, в которые почти никто не ездит - и очень зря!
Пока туристы штурмуют Италию и Испанию, существует Европа без толп — с винными подземными городами, альпийскими замками и дикой природой. Эти направления могут стать вашим самым неожиданным путешествием.
Пока популярные европейские страны, такие как Греция, Испания, Италия и Франция, каждый год переживают наплыв туристов, путешественники все чаще ищут направления, где можно избежать толп и при этом провести незабываемый отпуск. Эту тенденцию в основном определяют представители поколения Z и миллениалы, которые во время путешествий ищут скрытые жемчужины и аутентичные впечатления. Итак, какие менее посещаемые страны Европы стоит выбрать для следующего путешествия?
Эти менее посещаемые европейские страны привлекают богатым культурным наследием, впечатляющими природными пейзажами и необычными развлечениями для путешественников с разными интересами.
Молдова: древняя винная культура и советское наследие
Молдова — одна из наименее посещаемых и самых дешевых туристических стран Европы. Согласно данным Национального бюро статистики, на которые ссылается издание SeeNews, в 2025 году страну посетили лишь около 525 100 человек.
Однако путешественники, ищущие аутентичные и глубокие впечатления, не будут разочарованы: здесь сохранились нетронутые сельские пейзажи и богатые гастрономические традиции. Страна представляет собой уникальное сочетание советской, латинской, славянской и румынской культур, что особенно заметно в архитектуре, включая примеры социалистического реализма в столице Кишиневе.
Молдова известна своими древними традициями виноделия: здесь можно посетить винные подвалы Milestii Mici, где хранится крупнейшая в мире коллекция вина, а также винодельню Cricova — целый подземный винный город.
Ощутите атмосферу «застывшего во времени» региона, который часто называют живым музеем советской эпохи, или отправьтесь в историко-археологический комплекс Старый Орхей, расположенный примерно в 60 километрах к северу от Кишинева. Здесь можно увидеть древние монастыри, вырубленные в известняковых скалах.
Любители пеших походов и активного отдыха могут отправиться в живописный лес Кодры. Также обязательно стоит попробовать сытную традиционную молдавскую кухню. Путешественники могут глубже познакомиться с сельской жизнью, наблюдая ремесла, традиции и сельскохозяйственные методы, передающиеся из поколения в поколение.
Лихтенштейн — сказочная атмосфера
Лихтенштейн — еще одна европейская страна, которую посещает очень мало туристов: в 2022 году сюда приехали всего около 85 000 человек, согласно данным портала Planet of Hotels. Это одна из самых маленьких стран в мире, но при этом она предлагает удивительные альпийские пейзажи и по-настоящему сказочную атмосферу с замком на вершине горы.
Сядьте на туристический поезд Citytrain Vaduz и за 35 минут получите обзор страны, познакомившись с традиционной горной жизнью и современным искусством. Поднимитесь к замку Вадуц, откуда открывается панорамный вид и начинаются живописные маршруты, или посетите Национальный музей Лихтенштейна. Любители лыж могут остановиться в уютной горной деревне, а любители природы — отправиться на экскурсию с ламами в горах.
Сан-Марино: горная красота в старейшей республике мира
Несмотря на то, что Сан-Марино полностью окружено Италией и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и старейшей республикой в мире, туристов здесь по-прежнему сравнительно немного. По данным Visit San Marino, в 2025 году поток туристов едва превысил два миллиона человек.
Страна предлагает захватывающие панорамные виды на Адриатическое море и сельские пейзажи Италии.
Лучший способ познакомиться с Сан-Марино — это пешие прогулки: можно посетить три средневековые башни, а также пройтись по тропе Passo delle Steghe, откуда открываются впечатляющие виды на море и Апеннинские горы.
Осмотрите площадь Свободы (Piazza della Libertà) и дворец, чтобы увидеть, как работает правительство Сан-Марино, и понаблюдать за сменой караула, а затем отправьтесь к неоклассической базилике Святого Марино.
Косово: суровые горные пейзажи и османское наследие
Косово, самая молодая страна Европы, по-прежнему остается вне основных туристических маршрутов. Она предлагает уникальное сочетание суровых горных ландшафтов, развитой культуры кафе и богатого османского наследия. Согласно данным Статистического агентства Косово, опубликованным CAPA, в 2025 году страну посетили 463 092 туриста.
Путешественники могут подняться к крепости с панорамным видом на город или посетить мечеть XVII века.
Обязательно стоит увидеть монастырь Грачаница, находящийся под защитой ЮНЕСКО.
Любители пеших прогулок могут отправиться в горы, увидеть местные водопады с оборудованными тропами и местами для купания или посетить местный рынок.
Северная Македония: красивая природа и богатое культурное наследие
Несмотря на растущий интерес к объектам ЮНЕСКО, таким как Охридское озеро, Северная Македония в целом остается малопосещаемой страной. По данным государственной статистики, с января по ноябрь прошлого года страну посетили около 1,2 миллиона туристов.
Северная Македония предлагает великолепную природу, знакомство с историей Балкан и богатое культурное наследие. Столица Скопье сочетает современные и османские архитектурные мотивы и известна как родной город Матери Терезы.
Отправьтесь к Охридскому озеру — одному из самых глубоких и древних в Европе, или посетите церковь Святого Иоанна Канео XIII века. Любители украшений могут приобрести традиционный охридский жемчуг. В Скопье можно прогуляться по старому базару, подняться к крепости и пройтись по мосту. На площади Македонии привлекают внимание многочисленные памятники.
Для более активного отдыха отправьтесь на лодочную экскурсию к пещере Врело или прогуляйтесь по тропам вдоль каньона; неподалеку расположены несколько небольших монастырей, которые также стоит посетить. В Северной Македонии есть три национальных парка с высокими горными вершинами, каменистыми тропами и ледниковыми озерами.