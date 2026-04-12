В Риге готовят перемены в общественном транспорте: от новых трамваев до пересмотра маршрутов
В Риге в ближайшие годы планируют закупить новые низкопольные трамваи, поскольку их нынешнего количества городу уже не хватает. Председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс заявил, что параллельно столица обновляет инфраструктуру, пересматривает маршруты и рассчитывает сделать общественный транспорт удобнее для ежедневных пассажиров.
Председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс в программе TV24 «Rīga runā» пояснил, что нехватка низкопольных трамваев в столице не связана с их «возвращением» или исчезновением — просто сейчас их количество недостаточно. По его словам, одной из первых задач нового руководства было внести изменения в договор делегирования, чтобы у предприятия Rīgas satiksme появилась возможность закупать новые транспортные средства — трамваи, троллейбусы и автобусы.
Как отметил Клейнбергс, в ближайшие годы Рига планирует приобрести новые низкопольные трамваи. Ранее глава предприятия Джинета Иннуса указывала, что необходимо как минимум 24 новых трамвая, а их общая стоимость может составить около 100 миллионов евро. Клейнбергс подчеркнул, что финансовая ситуация Rīgas satiksme сейчас улучшилась, что позволяет рассматривать инвестиции такого масштаба. Одновременно самоуправление рассчитывает и на поддержку фондов Европейского союза, которая помогла бы снизить финансовую нагрузку.
Помимо обновления транспорта, ведется и улучшение инфраструктуры. Недавно было открыто новое депо, а в скором времени завершатся работы у пункта мобильности на улице Вишкю, что позволит эффективнее организовать движение и увеличить число рейсов.
Также пересматриваются маршруты общественного транспорта. В качестве примера Клейнбергс привел изменения в движении 57-го автобуса — в дальнейшем он будет соединять несколько вузов и Латвийскую национальную библиотеку, улучшая мобильность студентов.
В целом, по его словам, цель состоит не только в модернизации транспорта, но и в том, чтобы сделать его более доступным и удобным для ежедневных пассажиров.