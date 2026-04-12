В Риге готовят перемены в общественном транспорте: от новых трамваев до пересмотра маршрутов

Председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс в программе TV24 «Rīga runā» пояснил, что нехватка низкопольных трамваев в столице не связана с их «возвращением» или исчезновением — просто сейчас их количество недостаточно. По его словам, одной из первых задач нового руководства было внести изменения в договор делегирования, чтобы у предприятия Rīgas satiksme появилась возможность закупать новые транспортные средства — трамваи, троллейбусы и автобусы.