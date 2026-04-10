В Риге сразу на нескольких улицах появятся платные парковки, новые ограничения и одностороннее движение
С 20 апреля в Гризинькалнсе начнут действовать новые тарифные зоны парковки и ограничения для машин.
С 13 по 17 апреля на нескольких улицах Гризинькалнса будут установлены дорожные знаки для введения новых муниципальных платных автостоянок. Они начнут действовать с 20 апреля.

Одновременно на отдельных улицах будут введены и другие изменения в организации движения — установлены ограничения скорости, ограничен сквозной проезд, а также запрещена парковка транспортных средств на тротуарах с обустройством новых парковочных мест на проезжей части. Для повышения безопасности движения будет оборудована велополоса и введено одностороннее движение.

В апреле зона ограничения скорости до 20 км/ч будет введена на улицах Варну, Алаукста, Звайгжню, Лабораторияс, Терезес и Лауку, где наблюдается интенсивный поток пешеходов. На этих улицах будут установлены дорожные знаки уменьшенного размера, обозначающие режим движения со скоростью 20 км/ч, что улучшит обзорность улиц. Эти изменения вводятся с особой заботой о маленьких детях, которые ходят в детские сады, а также о школьниках.

На улицах Ата, Стадиона, Рудолфа и Сапиеру будет введена максимально разрешенная скорость 30 км/ч.

На улицах Алаукста и Стадиона будет запрещена парковка автомобилей на тротуарах, а парковочные места будут организованы на проезжей части. Это делается для повышения безопасности пешеходов и обеспечения качественного содержания улиц в районе.

На улице Звайгжню, в направлении, противоположном существующему одностороннему движению, будет оборудована велополоса, чтобы обеспечить передвижение на средствах микромобильности в обоих направлениях в пределах проезжей части.

На улице Варну, у перекрестка с улицей Лабораторияс, автотранспорту будет запрещен сквозной проезд в обоих направлениях, чтобы сократить поток машин, использующих эту улицу как маршрут с улицы Таллинас на улицу Пернавас.

На улице Лауку предусмотрено несколько улучшений — планируется сужение проезжей части для создания безопасной школьной зоны у Гризинькалнской средней школы имени Гердера, а также будет введено одностороннее движение в направлении от улицы Таллинас до улицы Пернавас, чтобы снизить интенсивность движения у школы.

Кроме того, для уменьшения потока транзитного транспорта одностороннее движение будет введено и на улице Стадиона — в направлении от улицы Пернавас до улицы Аугшиела.

Существенным нововведением станет создание тарифных зон платной парковки. Начиная с 20 апреля в районе Гризинькалнс будут действовать тарифные зоны C и D.

Зона C:

  • Терезес — на участке от улицы А. Чака до улицы Звайгжню;
  • Алаукста — на участке от улицы А. Чака до улицы Варну;
  • Лабораторияс — на участке от улицы А. Чака до конца улицы Лабораторияс;
  • Звайгжню — на участке от улицы Пернавас до улицы Таллинас;
  • Варну — на участке от улицы Таллинас до улицы Пернавас;
  • Лауку — на участке от улицы Таллинас до улицы Пернавас;
  • Таллинас — на участке от улицы Валмиерас до улицы Я. Асара.

Зона D:

  • Ата — на участке от улицы Пернавас до конца улицы Ата;
  • Сапиеру — на участке от улицы А. Чака до улицы Рудолфа;
  • Рудолфа — на участке от улицы Пернавас до улицы Сапиеру;
  • Я. Асара — на участке от улицы Аугшиелас до конца улицы Я. Асара;
  • Стадиона — на участке от улицы Пернавас до улицы Аугшиела.

Также платные автостоянки постепенно будут вводиться и в других районах столицы. Жителей призывают следить за актуальной информацией об изменениях.

