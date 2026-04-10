В Риге сразу на нескольких улицах появятся платные парковки, новые ограничения и одностороннее движение

В апреле зона ограничения скорости до 20 км/ч будет введена на улицах Варну, Алаукста, Звайгжню, Лабораторияс, Терезес и Лауку, где наблюдается интенсивный поток пешеходов. На этих улицах будут установлены дорожные знаки уменьшенного размера, обозначающие режим движения со скоростью 20 км/ч, что улучшит обзорность улиц. Эти изменения вводятся с особой заботой о маленьких детях, которые ходят в детские сады, а также о школьниках.