Пасынка будущего короля Норвегии ждет тюрьма за "букет" сексуальных преступлений
Суд в Норвегии отправил в тюрьму сына кронпринцессы. Мариус Борг Хёйби, долгие годы находившийся в центре внимания прессы, признан виновным в изнасилованиях, домашнем насилии и ряде других преступлений.
Окружной суд Осло в понедельник приговорил 29-летнего Мариуса Борга Хёйби к четырем годам лишения свободы. Старший сын наследной принцессы Норвегии Метте-Марит от предыдущих отношений и пасынок наследника престола кронпринца Хокона признан виновным в ряде тяжких преступлений, включая два изнасилования, домашнее насилие и другие правонарушения.
Хёйби не имеет королевского титула и не выполняет официальных обязанностей при дворе, однако процесс против него стал одним из самых резонансных в современной истории норвежской королевской семьи.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) June 15, 2026
Marius Borg Høiby, son of Norway’s Crown Princess (and good friend of Jeffrey Epstein) Mette-Marit, was just sentenced to 4 years in prison for rape pic.twitter.com/0U4oD6vh4R
Суд признал его виновным по 34 из 40 пунктов обвинения. В частности, он осужден за два изнасилования без полового акта, совершенные в 2018 и 2024 годах, жестокое обращение с бывшей девушкой Норой Хаукланд, применение насилия к другой бывшей партнерше, нарушения судебного запрета на приближение, сексуально оскорбительное поведение, а также ряд других преступлений.
При этом по двум эпизодам обвинений в изнасиловании Хёйби был оправдан. Суд посчитал, что представленные доказательства не позволяют исключить разумные сомнения относительно обстоятельств произошедшего.
Два эпизода изнасилования
Первый эпизод, по которому Хёйби был признан виновным, относится к декабрю 2018 года и произошел в резиденции кронпринца и кронпринцессы в Скаугуме. Суд установил, что потерпевшая спала в момент сексуальных действий. В качестве доказательства использовалась видеозапись, на которой женщина не проявляет признаков бодрствования и не способна сопротивляться.
Второй эпизод произошел после вечеринки в марте 2024 года. Суд пришел к выводу, что женщина находилась под воздействием алкоголя и снотворного и не могла противостоять сексуальным действиям. Сам Хёйби утверждал, что все происходило по взаимному согласию, однако суд счел доказательства обвинения более убедительными.
Суд также признал доказанным, что в период с 2022 по 2023 год Хёйби систематически подвергал свою тогдашнюю девушку Нору Хаукланд физическому и психологическому насилию.
Компенсации потерпевшим
Помимо тюремного срока, суд обязал Хёйби выплатить четырем женщинам компенсации на общую сумму 640 тысяч норвежских крон (около 58 000 евро).
Наибольшие выплаты назначены одной из потерпевших по делу об изнасиловании и женщине, фигурировавшей в отдельном эпизоде насилия. При этом требования двух женщин, по эпизодам которых Хёйби был оправдан, суд отклонил.
Возможна апелляция
Защита уже заявила, что с высокой вероятностью будет обжаловать приговор. Адвокат Эллен Холагер Анденес сообщила, что защита намерена подробно изучить решение суда, особенно по тем пунктам, где Хёйби не признавал вину. По ее словам, вопрос подачи апелляции практически неизбежно будет рассмотрен.
Сам осужденный участвовал в оглашении приговора по видеосвязи из места содержания под стражей. Его адвокаты также ходатайствуют об освобождении клиента из-под стражи до рассмотрения возможной апелляции.
Королевский дворец Норвегии отказался комментировать решение суда, заявив лишь, что дело рассмотрено судебной системой, а королевская семья не будет высказываться по поводу его исхода.