Пасынка будущего короля Норвегии ждет тюрьма за "букет" сексуальных преступлений

Суд признал его виновным по 34 из 40 пунктов обвинения. В частности, он осужден за два изнасилования без полового акта, совершенные в 2018 и 2024 годах, жестокое обращение с бывшей девушкой Норой Хаукланд, применение насилия к другой бывшей партнерше, нарушения судебного запрета на приближение, сексуально оскорбительное поведение, а также ряд других преступлений.