Смилтенс: "Неужели наступил момент, когда мы устали от собственной свободы, независимости и демократии?"
Депутат Сейма Эдвард Смилтенс, рассуждая о потоке дезинформации, пропаганды и усталости людей от информационного шума, задал тревожный вопрос: неужели общество действительно дошло до точки, когда устало от собственной свободы, независимости и демократии?
Контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, уже стало больше, чем того, который создают реальные люди, и этот процесс только усиливается. Это означает, что в огромных объемах можно производить дезинформацию и распространять пропаганду, а социальные сети попросту превращаются в «мусорку». Такое мнение в программе TV24 «Клуб национальных интересов» высказал депутат Сейма Эдвард Смилтенс.
Он подчеркивает, что в таких условиях единственным способом было бы пытаться отвечать «огнем на огонь», однако на практике это почти невозможно, потому что созданный искусственным интеллектом контент генерируется и распространяется с космической скоростью и в колоссальных объемах. Не существует таких человеческих ресурсов, которые могли бы этому противостоять и опровергать каждую ложь.
В качестве примера он приводит то, что и о нем самом появилась ложная информация — будто бы он давал различные интервью, хотя на самом деле это полная чушь. Он подчеркивает, что не собирается опровергать каждый такой случай. По словам Смилтенса, самое важное — научить людей критическому мышлению: как воспринимать информацию, объяснять происходящие процессы и понимать эту «матрицу», то есть как работает российская пропаганда, каковы ее цели, как распознавать дезинформацию и проверять ее в надежных источниках. По его мнению, это единственный алгоритм, который позволяет удержаться.
Сейчас люди живут в таком информационном перенасыщении, что у них часто не хватает сил, времени и желания вникать в происходящее. Однако, если человек хочет защитить себя, свою семью и свою страну, это необходимо делать. Речь идет не о политике, а о каждом человеке лично, отмечает политик. Люди все меньше интересуются большими процессами, потому что это становится слишком изматывающим.
Смилтенс задается вопросом: неужели действительно наступил момент, когда мы устали от собственной свободы, независимости и демократии? Вспоминая 1990-е годы, он говорит, что было бы трагично, если бы спустя 36 лет после обретения независимости мы устали от своей свободы, и выражает надежду, что это не так.