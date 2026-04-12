Смилтенс: "Неужели наступил момент, когда мы устали от собственной свободы, независимости и демократии?"

В качестве примера он приводит то, что и о нем самом появилась ложная информация — будто бы он давал различные интервью, хотя на самом деле это полная чушь. Он подчеркивает, что не собирается опровергать каждый такой случай. По словам Смилтенса, самое важное — научить людей критическому мышлению: как воспринимать информацию, объяснять происходящие процессы и понимать эту «матрицу», то есть как работает российская пропаганда, каковы ее цели, как распознавать дезинформацию и проверять ее в надежных источниках. По его мнению, это единственный алгоритм, который позволяет удержаться.