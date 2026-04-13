В Латвии продолжается бурное строительство нового жилья. А деньги у людей будут?
Несмотря на то, что война в Персидском заливе усилила неопределенность относительно ближайшего будущего экономики Латвии, она не изменила перспективы рынка жилья, которые на этот и следующий год по-прежнему остаются хорошими. Как поясняет экономист Петерис Страутиньш, об этом свидетельствуют показатели строительной отрасли, а также динамика кредитования домохозяйств.
Начатое в прошлом году
В 2025 году индекс количества новых многоквартирных домов достиг самого высокого уровня с 2007 года, увеличившись на 26 процентов по сравнению с предыдущим годом. Он также оказался в четыре раза выше среднего уровня 2010–2015 годов — периода после глобального финансового кризиса, когда преобладал сильный пессимизм относительно будущего рынка жилья, наблюдалось осторожное отношение к заимствованиям и существовал значительный запас непроданных объектов.
Индекс количества новых частных домов в последние три года существенно не изменился, он был примерно на десятую часть ниже уровня 2020–2021 годов, но на 56 процентов выше среднего показателя 2010–2015 годов.
Планы иногда реализуются
Позитивные сигналы о будущем дают и данные о выдаче разрешений на строительство. Они свидетельствуют о готовности девелоперов жилья увеличивать предложение в ближайшие годы. Особенно стремительный рост наблюдается в сегменте квартир, где объем выданных разрешений за два года почти удвоился, при этом и в сегменте частных домов активность остается высокой.
«Хотя разрешения на строительство не являются точным индикатором объемов строительства в ближайшем будущем, они ясно указывают на подготовку участников рынка к следующим циклам развития и ожидания роста спроса. В 2025 году объем выданных разрешений на строительство квартир достиг почти 500 000 квадратных метров по сравнению примерно с 250 000 квадратных метров в 2023 году, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В сегменте частных домов в прошлом году было выдано разрешений почти на 600 000 квадратных метров. В целом видно, что тенденция роста в сегменте жилья за последние десять лет сохраняется», — отмечает Петерис Страутиньш.
Деньги будут
Безусловно, важный импульс развитию рынка жилья дает восстановление кредитования. Кредитование домохозяйств в прошлом году значительно ускорилось — в ноябре рост кредитного портфеля за месяц впервые со времен глобального финансового кризиса превысил 100 миллионов евро, а годовой темп роста с тех пор держится выше отметки 11 процентов. Это указывает на возвращение на рынок не только оптимизма девелоперов, но и способности покупателей приобретать жилье. Рост ипотечного кредитования в ближайшее время будет способствовать увеличению строительной активности.
В настоящее время рынок жилья Латвии сбалансирован. Уровень цен достаточно высок, чтобы стимулировать активность девелоперов и строителей, и достаточно низок, чтобы доступность жилья в Латвии оставалась лучше, чем в других странах Балтии, причем с большим преимуществом. Однако в этой сфере все еще есть значительный нереализованный потенциал — инвестиции в жилье в прошлом году составили лишь около 2,5 процента от ВВП, что примерно вдвое ниже среднего показателя по Европейскому союзу.
Справится ли отрасль
Несмотря на положительные сигналы, ключевым вызовом сейчас является не недостаток спроса, а способность строительной отрасли справиться с растущим объемом инвестиций. Параллельно с развитием жилья продолжаются крупные инфраструктурные проекты, финансируемые за счет средств фондов Европейского союза, наращивание энергетических мощностей, а в будущем и проект Rail Baltica. Это создает давление на мощность отрасли — растет риск нехватки специалистов именно в строительстве, а также в смежных областях, таких как территориальное планирование.
«Хотя последние данные показывают умеренную инфляцию, связанную со строительством, существует риск ускорения роста издержек. Влияние цен на нефть и перебои в цепочках поставок отразятся на используемых в строительстве минеральных материалах, пластике и металлических изделиях», — подчеркивает Страутиньш.
