Парковка в Риге может стать заметно дороже: для водителей готовят очередной удар

Как отмечает "Nekā personīga", сейчас самая дорогая парковка Rīgas satiksme находится в зоне R в Старой Риге. Первый час там стоит пять евро, каждый следующий — восемь евро. При этом за экологичный транспорт плата не взимается ни на одной из парковок, находящихся в ведении Rīgas satiksme. Это нередко приводит к тому, что такие машины оставляют на стоянках на целые сутки, не освобождая места для других. Год назад предпринимателей, владельцев ресторанов и девелоперов недвижимости призвали предложить идеи по оживлению центра столицы. Одним из предложений было ограничить время стоянки до двух часов для всех автомобилей, включая электромобили.