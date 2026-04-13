Парковка в Риге может стать заметно дороже: для водителей готовят очередной удар
Rīgas satiksme намерено повысить стоимость парковки, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает передача TV3 "Nekā personīga". Цель этих решений — снизить транспортную нагрузку и повысить доступность парковочных мест.
Как отмечает "Nekā personīga", сейчас самая дорогая парковка Rīgas satiksme находится в зоне R в Старой Риге. Первый час там стоит пять евро, каждый следующий — восемь евро. При этом за экологичный транспорт плата не взимается ни на одной из парковок, находящихся в ведении Rīgas satiksme. Это нередко приводит к тому, что такие машины оставляют на стоянках на целые сутки, не освобождая места для других. Год назад предпринимателей, владельцев ресторанов и девелоперов недвижимости призвали предложить идеи по оживлению центра столицы. Одним из предложений было ограничить время стоянки до двух часов для всех автомобилей, включая электромобили.
Рекомендации предпринимателей переросли в масштабные изменения, которые разработала муниципальная компания Rīgas satiksme. Если депутаты думы поддержат реформу, финансовый удар почувствуют все водители, указывает "Nekā personīga". В распоряжении передачи оказалась представленная депутатам в марте этого года концепция Rīgas satiksme. В ней предусмотрено поэтапное повышение платы на всех парковках Rīgas satiksme на 30% — на 20% в следующем году и еще на 10% годом позже. Кроме того, платные зоны планируется расширить — в них может попасть и улица Пернавас у Гризинькалнса. Некоторые уже существующие зоны ближе к Старой Риге могут перейти в более дорогую категорию.
С 2027 года в центральных зонах A и B в Риге электромобилям могут разрешить бесплатную стоянку только в течение одного часа. Еще через год такое же правило может распространиться уже на все городские зоны. После этого часа будет взиматься плата, причем в первые годы — со скидками. А с 2030 года для всех автомобилей планируется ввести единый тариф. В Старой Риге, в зоне R, льготы для электромобилей могут полностью отменить уже в следующем году.
Руководство Rīgas satiksme подчеркивает, что тарифы не пересматривались уже десять лет. По их словам, все согласны с тем, что проблема существует давно, а данные компании показывают: в зоне A загрузка в часы пик в рабочие дни достигает 95%, что фактически означает отсутствие свободных мест. Первые попытки решить эту проблему предпринимались еще четыре года назад, когда за сферу транспорта в Риге отвечало объединение "Новое единство". Тогда по поручению Департамента внешнего пространства и мобильности было подготовлено исследование, но дальнейшего хода оно не получило.
Планируемую реформу критикует бывший депутат самоуправления, референт фракции Национального объединения в Рижской думе Валтерс Бергс. По его мнению, простое повышение цен на парковку само по себе не даст результата. Важно, есть ли одновременно удобный и частый общественный транспорт, а также возможности Park & Ride. В противном случае парковка лишь подорожает без ощутимой пользы и без альтернатив, пояснил Бергс передаче "Nekā personīga".
Доходы Rīgas satiksme от парковок в среднем составляют от 10 до 12 миллионов евро в год, часть этих средств уходит на содержание систем и уборку парковок. Если реформу реализуют в максимально запланированном объеме, поступления могут вырасти более чем на восемь миллионов евро в год. Эти деньги муниципальная компания хочет направить на долгосрочные программы и инвестиции.
Чтобы перестройка парковочной политики вступила в силу уже со следующего года, Рижская дума должна принять решения не позднее мая или июня этого года. По неофициальной информации, которой располагает "Nekā personīga", депутаты уже начали учитывать, что на фоне выросших цен на топливо еще одна дополнительная финансовая нагрузка на водителей может сказаться и на рейтингах партий перед предстоящими парламентскими выборами. Поэтому сейчас не исключено, что реформу придется реализовывать лишь частично, перенести или заморозить.
Прошлым летом Rīgas satiksme уже ввело 13 новых платных зон, объяснив это тем, что автомобили надолго оставляют на стоянке и это мешает жителям парковаться рядом с домом. Жители, задекларированные на этих участках улиц, могут приобрести разрешения для резидентов. В самоуправлении утверждают, что стоимость таких разрешений повышать не планируется.
Латвийская ассоциация электромобилей возражает против намерения Рижской думы ограничить парковочные льготы для электромобилей без четко определенного переходного периода. По мнению ассоциации, такой подход подрывает доверие к политике зеленой мобильности и в долгосрочной перспективе может затормозить переход на электротранспорт.