Россия уже строит планы по захвату Луны: что стоит за громким заявлением ученых
Начав с вторжения в соседнюю страну, Россия уже заговорила о "суверенных территориях" на Луне — идея уже вызвала споры в мире. На фоне технологических проблем и конкуренции с США и Китаем планы выглядят амбициозно и противоречиво.
Российская академия наук выдвинула идею, которая уже вызвала широкие дискуссии как среди ученых, так и в обществе: речь идет о возможности формирования так называемых «суверенных территорий» на Луне в рамках будущих космических программ.
С соответствующим заявлением выступил вице-президент РАН Сергей Чернышев на заседании, посвященном космическим исследованиям. По его словам, федеральный проект «Космическая наука» должен не только обеспечить новые знания и технологии, но и привести к появлению зон присутствия России на поверхности спутника Земли.
«Проект даст России ключевые знания и технологии в освоении Луны. И в конечном счете позволит создать суверенные территории России на поверхности Луны», — заявил Чернышев.
Формально речь не идет о прямом разделе Луны между государствами, однако сама формулировка о «суверенных территориях» вызывает вопросы с точки зрения международного права и уже стала предметом обсуждений в научных и политических кругах.
Программа предполагает поэтапную реализацию. На первом этапе планируется сосредоточиться на разработке технологий, необходимых для успешной посадки на Луну и проведения исследований. Также предполагается создание детальных карт поверхности для обеспечения автономной навигации и научной работы.
Второй этап включает более практическое освоение спутника: создание элементов лунной инфраструктуры, включая базы, а также применение технологий, позволяющих стартовать с поверхности Луны. В рамках этой стадии может быть задействована тяжелая ракета «Ангара-А5», а также луноходы, которые будут исследовать районы будущего размещения баз.
По словам Чернышева, проект предусматривает запуск до 16 космических аппаратов для различных научных задач. Кроме того, академик подчеркивает, что реализация программы позволит России сохранить статус одной из ведущих космических держав.
Однако на практике российская лунная программа сталкивается с серьезными трудностями. После неудачи миссии «Луна-25» в 2023 году, когда аппарат потерпел аварию при посадке, развитие проекта заметно замедлилось. Запуск миссии «Луна-26» перенесен на 2028 год, а миссии «Луна-28», «Луна-29» и «Луна-30» — на период 2032–2036 годов. Эксперты отмечают, что России фактически приходится восстанавливать технологические компетенции, многие из которых были разработаны еще в советское время.
На этом фоне другие страны активно продвигаются вперед. США успешно реализовали программу «Артемида», Китай и Индия также ускоряют свои лунные миссии.