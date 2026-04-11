Первый полет вокруг Луны за полвека успешно завершен - астронавты уже на Земле
Впервые за более чем 50 лет люди снова облетели Луну — и вернулись! Миссия "Артемида II" установила рекорд дальности полета и завершилась напряженным, но идеальным приводнением.
Астронавты миссии Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) "Артемида II", совершившие первый полет вокруг Луны с 1972 года, успешно вернулись на Землю. Четыре астронавта в капсуле "Орион" — астронавты NASA Виктор Гловер, Рид Вайзмен, Кристина Кох и канадский астронавт Джереми Хансен — в пятницу в 17.07 по местному времени (в субботу в 3.07 по латвийскому времени) по плану приводнились в Тихом океане недалеко от Сан-Диего, сообщило NASA.
После приводнения команды специалистов NASA и Министерства обороны США помогли астронавтам покинуть капсулу, после чего на вертолете доставили их на специальное судно.
Глава NASA Джаред Айзекман лично приветствовал экипаж и поздравил их с "по-настоящему историческим достижением". Астронавты помахали и улыбнулись камерам, а также подняли большие пальцы вверх.
NASA сообщило, что экипаж "здоров и счастлив". Теперь им предстоят медицинские проверки перед отправкой обратно в Хьюстон.
— NASA (@NASA) April 11, 2026
Президент США Дональд Трамп на своей платформе Truth Social охарактеризовал миссию на Луну как "впечатляющую", а посадку — как "идеальную". Премьер-министр Канады Марк Карни поздравил экипаж с возвращением, назвав это "историческим подвигом".
Посадка была сложным маневром, во время которого капсула временами достигала скорости около 38 400 километров в час, подвергая астронавтов экстремальной физической нагрузке. Специальный щит защищал астронавтов от экстремального жара, которому капсула подвергалась при входе в атмосферу Земли.
Планировалось, что связь с центром управления миссией прервется примерно на шесть минут. После этого капсула с помощью парашютов снизила скорость перед падением в Тихий океан.
Миссия "Артемида II" стартовала в прошлую среду, и команда установила новый рекорд самого дальнего полета человека в космосе.