Первый полет вокруг Луны за полвека успешно завершен - астронавты уже на Земле
Фото: VIA REUTERS/ Scanpix
После приземления астронавты помахали и улыбнулись камерам.
LETA / Otkrito.lv

Впервые за более чем 50 лет люди снова облетели Луну — и вернулись! Миссия "Артемида II" установила рекорд дальности полета и завершилась напряженным, но идеальным приводнением.

Астронавты миссии Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) "Артемида II", совершившие первый полет вокруг Луны с 1972 года, успешно вернулись на Землю. Четыре астронавта в капсуле "Орион" — астронавты NASA Виктор Гловер, Рид Вайзмен, Кристина Кох и канадский астронавт Джереми Хансен — в пятницу в 17.07 по местному времени (в субботу в 3.07 по латвийскому времени) по плану приводнились в Тихом океане недалеко от Сан-Диего, сообщило NASA.

После приводнения команды специалистов NASA и Министерства обороны США помогли астронавтам покинуть капсулу, после чего на вертолете доставили их на специальное судно.

Глава NASA Джаред Айзекман лично приветствовал экипаж и поздравил их с "по-настоящему историческим достижением". Астронавты помахали и улыбнулись камерам, а также подняли большие пальцы вверх.

NASA сообщило, что экипаж "здоров и счастлив". Теперь им предстоят медицинские проверки перед отправкой обратно в Хьюстон.

Президент США Дональд Трамп на своей платформе Truth Social охарактеризовал миссию на Луну как "впечатляющую", а посадку — как "идеальную". Премьер-министр Канады Марк Карни поздравил экипаж с возвращением, назвав это "историческим подвигом".

Посадка была сложным маневром, во время которого капсула временами достигала скорости около 38 400 километров в час, подвергая астронавтов экстремальной физической нагрузке. Специальный щит защищал астронавтов от экстремального жара, которому капсула подвергалась при входе в атмосферу Земли.

Планировалось, что связь с центром управления миссией прервется примерно на шесть минут. После этого капсула с помощью парашютов снизила скорость перед падением в Тихий океан.

Миссия "Артемида II" стартовала в прошлую среду, и команда установила новый рекорд самого дальнего полета человека в космосе.

