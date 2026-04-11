Первый полет вокруг Луны за полвека успешно завершен - астронавты уже на Земле

Астронавты миссии Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) "Артемида II", совершившие первый полет вокруг Луны с 1972 года, успешно вернулись на Землю. Четыре астронавта в капсуле "Орион" — астронавты NASA Виктор Гловер, Рид Вайзмен, Кристина Кох и канадский астронавт Джереми Хансен — в пятницу в 17.07 по местному времени (в субботу в 3.07 по латвийскому времени) по плану приводнились в Тихом океане недалеко от Сан-Диего, сообщило NASA.