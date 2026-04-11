Эксперт назвал инфляцию в Латвии "головокружительной". Что нас ждет дальше?
Инфляция в марте по сравнению с февралем выросла на головокружительные 1,9%, отмечает в своем комментарии экономист Оскарс Никс Малниекс. По его словам, столь стремительный месячный рост цен ранее наблюдался только в 2022 году, а до этого — в отдельные месяцы 2007–2009 годов. Годовая инфляция увеличилась с неожиданно низких 2,3% в феврале до достаточно быстрых 3,4% в марте.
Нехорошая динамика
Как подчеркивает экономист, свежие данные Центрального статистического управления в сочетании с неопределенностью, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке, усиливают опасения относительно дальнейшей динамики инфляции. При моделировании различных сценариев изменения цен на энергоносители пока выглядит, что уровня резкого роста цен 2022 года удастся избежать, однако риски остаются значительными.
Как отмечает Малниекс, главным фактором мартовской инфляции стал рост цен на топливо (+21%), тогда как влияние остальных компонентов было значительно меньшим. Появление товаров нового сезона, как обычно, привело к удорожанию одежды и обуви (+5,7%). Повышение акцизного налога увеличило цены на алкоголь (+3,5%). В то же время инфляция цен на продукты питания оказалась неожиданно низкой (+0,1%) благодаря акциям и скидкам. Снижение цен на электроэнергию (-5,4%) помогло уменьшить расходы, связанные с жильем.
Гарантий нет
По словам Малниекса, в последние дни цены на нефть несколько снизились, однако нет гарантии, что это продлится долго. Условия двухнедельного перемирия между США и Ираном, а также дальнейший ход переговоров остаются неопределенными. Каждая сторона заявляет о своей победе, при этом Ормузский пролив фактически остается закрытым. Возможно, после запланированных на выходные переговоров появится больше ясности.
Анализируя данные финансовых рынков, экономист отмечает, что они закладывают относительно быстрое урегулирование конфликта и постепенное снижение цен на энергоносители — нефть и газ. По предварительным оценкам, в таком сценарии инфляция в Латвии в среднем в этом году может превысить 4%. При этом влияние снижения акциза на дизельное топливо на общий уровень инфляции остается минимальным.
Проблема не ограничивается только энергоресурсами
В случае затягивания конфликта, по оценке Малниекса, инфляция может вырасти значительно сильнее. Помимо прямого влияния через цены на энергоресурсы, усилятся и косвенные эффекты: удорожание топлива и энергии увеличивает стоимость транспорта и производства. Возможен и дополнительный фактор — рост инфляционных ожиданий, когда жители, опасаясь повышения стоимости жизни, требуют более высоких зарплат, что в свою очередь усиливает инфляцию. Кроме того, проблема не ограничивается только энергоресурсами — через Ормузский пролив проходит множество других сырьевых товаров, включая минеральные удобрения, резкий рост цен на которые может усилить давление на стоимость продуктов питания.
Как подчеркивает экономист, в мировой политике сохраняется высокая степень неопределенности и множество рисков. Для Латвии как открытой экономики события, происходящие за тысячи километров, имеют существенное значение. В заключение он иронично отмечает: "Чтобы отвлечься от потока тревожных новостей, стоит прогуляться по ближайшему парку или лесу и понаблюдать за весной — правда, лучше пешком, поскольку топливо еще некоторое время останется дорогим".
