Меняли квартиры, скрывались и забирали 70%: как в Риге разоблачили группу сутенеров
Правоохранителям удалось ликвидировать в Риге организованную группу, которая как минимум на протяжении полугода вербовала женщин и принуждала их заниматься проституцией. Среди пострадавших была и несовершеннолетняя девушка.
Преступная группа организовывала свою деятельность в квартирах, арендованных на короткий срок в разных районах Риги. Как отмечают в полиции, эти квартиры регулярно менялись, чтобы избежать раскрытия. Именно в этих жилищах женщин заставляли оказывать сексуальные услуги, сообщают TV3 Ziņas.
Группировка завербовала пять женщин, в том числе одну несовершеннолетнюю девушку, и как минимум полгода принуждала их заниматься проституцией. Сутенеры оставляли себе большую часть полученной прибыли — 70%, тогда как пострадавшим отдавали 30%, при этом каждый вечер забирая заработанные за день деньги.
«В рамках уголовного процесса были задержаны четыре человека, которым присвоен статус подозреваемых — в торговле людьми в составе организованной группы, а также в сутенерстве, которое выражалось в вербовке женщин и принуждении их к оказанию сексуальных услуг. В том числе это касалось и несовершеннолетнего лица», — сообщил начальник Управления по борьбе с организованной преступностью Государственной полиции Петерис Бауска.
Группа связывалась с покупателями сексуальных услуг через различные интернет-приложения, где размещала объявления, согласовывала содержание услуг и размер оплаты.
«Арендовались квартиры, велась связь с потенциальными и уже существующими клиентами, использовались различные интернет-платформы, собирались деньги, определялись места встреч — как в арендованных квартирах, так и с возможностью выезда к клиентам. Эта деятельность была довольно хорошо законспирирована и скрыта», — отметил Бауска.
Трое из четырех задержанных сейчас находятся под арестом до суда. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Женщинам в настоящее время оказывается психологическая помощь.
Как указывают в центре Marta, который оказывает поддержку женщинам, пострадавшим от насилия, торговля людьми в Латвии, к сожалению, является реальной проблемой. «Это актуальная проблема. Это нераспознанная проблема. У нас по-прежнему существуют различные мифы о том, что такое сексуальная эксплуатация и что такое насилие. Мы очень часто не видим, что проституция и создание порнографических материалов — это насилие над человеком, и что нередко уязвимое положение таких людей используется для того, чтобы это происходило. Это мешает распознаванию таких преступлений», — признала руководитель центра Marta Илута Лаце.
Все задержанные участники группы сутенеров — молодые люди, двоим из них 25 и 22 года. Экспертов это особенно тревожит.
«Мы видим, что насилие в отношении женщин и проституция нормализуются. И если молодые мужчины начинают воспринимать использование женщин ради собственной выгоды как способ заработка, это также показывает, что нам нужно очень серьезно думать о том, что происходит в школах, какие профилактические программы мы создаем, насколько много мы говорим о том, что такое здоровые отношения, а что нет, что такое согласие, а что нет», — сказала Лаце.
Женщин нередко втягивают в сексуальную эксплуатацию, используя их финансовую или психологическую уязвимость, зависимость от других лиц, а также угрозы и шантаж.