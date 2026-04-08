Меняли квартиры, скрывались и забирали 70%: как в Риге разоблачили группу сутенеров

Как указывают в центре Marta, который оказывает поддержку женщинам, пострадавшим от насилия, торговля людьми в Латвии, к сожалению, является реальной проблемой. «Это актуальная проблема. Это нераспознанная проблема. У нас по-прежнему существуют различные мифы о том, что такое сексуальная эксплуатация и что такое насилие. Мы очень часто не видим, что проституция и создание порнографических материалов — это насилие над человеком, и что нередко уязвимое положение таких людей используется для того, чтобы это происходило. Это мешает распознаванию таких преступлений», — признала руководитель центра Marta Илута Лаце.