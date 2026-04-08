В Риге задержана группа, вербовавшая женщин для занятия проституцией; среди жертв - несовершеннолетняя девушка

Государственная полиция задержала организованную группу, которая в Риге вербовала женщин для занятия проституцией. В декабре 2025 года в полиции было начато уголовное производство. В ходе расследования установлено, что как минимум с августа 2025 года по 24 февраля 2026 года, а возможно и дольше, в Риге действовала организованная преступная группа в составе четырех человек. Она занималась сутенерством и вербовкой женщин для оказания сексуальных услуг за плату.