В Риге задержана группа, вербовавшая женщин для занятия проституцией; среди жертв - несовершеннолетняя девушка
В Риге раскрыта организованная группа, вербовавшая женщин для проституции: среди жертв — несовершеннолетняя, десятки объявлений в интернете и до 70% дохода в руках преступников. Как работала схема?
Государственная полиция задержала организованную группу, которая в Риге вербовала женщин для занятия проституцией. В декабре 2025 года в полиции было начато уголовное производство. В ходе расследования установлено, что как минимум с августа 2025 года по 24 февраля 2026 года, а возможно и дольше, в Риге действовала организованная преступная группа в составе четырех человек. Она занималась сутенерством и вербовкой женщин для оказания сексуальных услуг за плату.
Полученная в ходе расследования информация свидетельствует, что группа завербовала как минимум пять женщин, в том числе одну несовершеннолетнюю. Участники группы обеспечивали им жилье для оказания сексуальных услуг, а также организовывали размещение объявлений на интернет-сайтах.
Для связи с клиентами использовались указанные в объявлениях телефонные номера — коммуникация происходила в интернет-приложениях, где согласовывались содержание услуг и размер оплаты. При необходимости организовывались и выезды к клиентам.
Установлено, что организованная группа оставляла себе примерно 70% от заработанных средств.
Сексуальные услуги оказывались в краткосрочно арендованных квартирах, расходы на которые покрывали сутенеры. Чтобы избежать разоблачения, участники группы регулярно меняли места проживания и не задерживались в них надолго.
24 февраля 2026 года полиция задержала четырех человек, родившихся в 1991, 1998, 2001 и 2004 годах. Троим подозреваемым суд в качестве меры пресечения применил арест, в то время как одному лицу избрана мера, не связанная с лишением свободы. В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается.