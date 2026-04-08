Недалеко от Риги надолго закроют участок некогда важной автомагистрали
Фото: LETA
В Латвии

Отдел новостей

Otkrito.lv

Как сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi, из-за строительных работ до октября будет закрыт участок региональной автодороги Лапениеки–Кекава–Гюги (P137), ранее известной как Баусское шоссе (A7). Будет закрыт участок от Рижской окружной дороги (A5) до перекрестка с дорогой Кекава–Скайсткалне (P89).

Для повышения безопасности движения этот участок будет перестроен в дорогу с двумя проезжими частями и двумя полосами в каждом направлении, а также будет создана инфраструктура для пешеходов и велосипедистов.

Ранее этот участок Баусского шоссе был основной магистралью в направлении Литвы, но после того, как была построена Керкавская окружная дорога, главный поток транспорта направлен по ней.

В период реконструкции, с 9 апреля по октябрь, участок будет закрыт для движения транспорта. При этом будет обеспечено движение общественного транспорта, а также доступ к частным объектам и предприятиям.

Объезд закрытого участка организуют по региональным дорогам Рижская ГЭС–Пулкарне (P90), P89, а также по Рижской окружной дороге (A5). Водителям следует учитывать дополнительное время в пути.

В рамках проекта также установят освещение, а транспортный узел дорог P137 и P89 перестроят в кольцевую развязку. Будут реконструированы все три автобусные остановки и приведена в порядок система водоотвода. С обеих сторон дороги планируется создать пешеходно-велосипедную инфраструктуру, ведущую к ключевым объектам.

Для реализации проекта в полосе отвода дороги будут вырублены деревья и кустарники. Разрешение на это выдала самоуправление Кекавского края в соответствии с правилами Кабинета министров № 309 «О вырубке деревьев вне леса».

Работы выполняет компания SC GRUPA. Стоимость контракта составляет 2 789 340,12 евро с НДС. Проект реализуется при софинансировании Европейского союза в размере 85 процентов, а оставшиеся 15 процентов покрываются за счет государственного бюджета.

Темы

КекаваLatvijas valsts ceļiБаускаНДСOtkrito.lv

Другие сейчас читают