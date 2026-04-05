На дорогах Латвии появились новые знаки. Что надо делать, если встретите такой?
Управление охраны природы (Dabas aizsardzības pārvalde) проводит кампанию «Миссия — ЖАБА. Спаси принца!». Благодаря вовлечению общества на данный момент по всей Латвии идентифицировано 58 участков миграции жаб.
Этой весной в местах миграции жаб установлены специальные знаки, предупреждающие водителей. Временные знаки будут сняты после окончания миграции.
Управление охраны природы обращается к водителям: если ты видишь такой знак и это позволяет безопасность дорожного движения, снизь скорость и спаси жабу — животное этого года, тем самым заботясь о биологическом разнообразии природы Латвии.
В настоящее время знаки установлены в Вайде, Салдусе и Пале. 58 выявленных участков миграции можно посмотреть на карте.
Успешность выживания обыкновенной жабы из года в год снижают не только исчезновение подходящих мест обитания, но и напрямую созданные человеком препятствия для их выживания — автомобильные дороги.
Обыкновенная жаба, как и другие земноводные, является очень важным элементом пищевой цепи. Она снижает количество вредителей в садах, а сама является важной частью рациона хищных животных.