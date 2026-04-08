США и Иран заключили перемирие на две недели - Трамп уже объявил о "полной победе"
Мир оказался в шаге от катастрофы, но в последний час США и Иран резко изменили курс: объявлено перемирие, открывается Ормузский пролив, а за кулисами уже обсуждают сделку, способную перекроить весь Ближний Восток.
США и Иран во вторник договорились о двухнедельном перемирии примерно за час до истечения ультиматума, выдвинутого Тегерану. Иран также согласился временно вновь открыть для судоходства Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью.
Тегеран представил перемирие как свою победу и сообщил о согласии начать переговоры с США, которые стартуют в пятницу в Пакистане и будут посвящены поиску пути к завершению войны. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил, что пролив будет безопасно открыт на две недели, отметив, что при прекращении атак иранские вооруженные силы остановят оборонительные операции.
Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение отложить военный удар после обращений пакистанских лидеров. Он подчеркнул, что согласен приостановить бомбардировки, если Иран обеспечит полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива.
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, выступивший посредником, призвал к немедленному началу перемирия и сообщил, что США вместе с союзниками согласились прекратить боевые действия повсюду, включая Ливан. Это также означает остановку израильской операции в этой стране.
На фоне этих новостей мировые цены на нефть упали более чем на 17%, а фондовые рынки Азии показали рост.
Позднее Трамп в интервью агентству AFP заявил, что США добились победы. «Полная и безоговорочная победа. 100 процентов. В этом нет никаких сомнений», — сказал Трамп.
По его словам, стороны уже продвинулись к долгосрочному мирному соглашению, а обсуждение основано на предложениях Ирана. Ранее он говорил о десяти пунктах, однако затем упомянул, что существует и более широкий, 15-пунктный план, по которому достигнут значительный прогресс.
Иран опубликовал свои предложения, включающие, среди прочего, снятие американских санкций, гарантии контроля над Ормузским проливом и вывод американских войск из региона.
Трамп также выразил мнение, что Китай мог сыграть роль в том, чтобы подтолкнуть Иран к переговорам. При этом он не уточнил, вернётся ли к угрозам уничтожения инфраструктуры Ирана в случае провала договорённостей, заявив лишь: «Посмотрим».
Отдельным ключевым вопросом остаётся судьба запасов обогащённого урана Ирана. Трамп подчеркнул, что этот вопрос обязательно будет урегулирован в рамках будущего соглашения, однако деталей не раскрыл.
Ранее президент США требовал от Ирана до вечера вторника по времени Вашингтона согласиться на открытие пролива, угрожая в противном случае разрушить мосты и электростанции страны. Он также предупреждал о катастрофических последствиях для Ирана в случае отказа.