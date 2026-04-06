Появилась информация, что США и Иран ведут переговоры о прекращении огня на 45 дней
США и Иран при участии группы региональных посредников обсуждают условия возможного 45-дневного перемирия, которое могло бы привести к завершению войны, сообщает издание Axios со ссылкой на источники.
Собеседники издания считают, что шансы достичь соглашения в ближайшие 48 часов невелики, однако это последняя попытка избежать серьезной эскалации конфликта.
По информации источников, у США и Израиль готов план массированных ударов по энергетическим объектам Ирана. Источники Axios также отмечают, что Дональд Трамп продлил срок ультиматума Ирану, чтобы дать последнюю возможность для достижения договоренности. В воскресенье вечером Трамп опубликовал сообщение без пояснений: «Вторник, 20:00 по восточному времени».
Пакистан, Египет и Турция участвуют в переговорах в качестве посредников. Контакты также ведутся через переписку между специальным посланником Трампа Стив Уиткофф и министром иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. По словам одного из источников, администрация Трампа в последние дни передала Ирану несколько предложений, однако Тегеран пока не принял ни одно из них.
В субботу Трамп предупредил, что у Ирана остается 48 часов на выполнение требований Вашингтона, в противном случае стране «грозит ад». На следующий день президент США опубликовал еще более резкое сообщение, назвав лидеров Ирана «сумасшедшими выродками» и заявив, что если они не откроют Ормузский пролив, то «будут жить в аду».