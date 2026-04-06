Появилась информация, что США и Иран ведут переговоры о прекращении огня на 45 дней

Пакистан, Египет и Турция участвуют в переговорах в качестве посредников. Контакты также ведутся через переписку между специальным посланником Трампа Стив Уиткофф и министром иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. По словам одного из источников, администрация Трампа в последние дни передала Ирану несколько предложений, однако Тегеран пока не принял ни одно из них.