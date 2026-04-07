The Times: новый верховный лидер Ирана в коме, страной управляют военные
По данным The Times со ссылкой на разведку США и Израиля, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в критическом состоянии и не способен управлять страной.
Это первый случай с начала конфликта, когда установлено точное местонахождение Моджтабы Хаменеи. Согласно информации разведки, Хаменеи лежит без сознания и проходит лечение в городе Кум, сообщает The Times. С момента избрания верховным лидером Ирана Моджтаба Хаменеи не появлялся публично. Официальный Тегеран утверждает, что ситуация под контролем, однако подтверждений этому нет.
Моджтаба занял пост в марте 2026 года после гибели своего отца, Али Хаменеи, ликвидированного израильской авиацией в начале войны. На фоне нынешнего состояния лидера ключевой вопрос — кто реально управляет страной. По оценкам источников, фактическая власть уже перешла к Корпусу стражей исламской революции (КСИР).
Дополнительные вопросы вызывает информация о подготовке крупного мавзолея в Куме, где, по данным разведки, могут быть захоронены как Моджтаба, так и его отец. Ситуацию усугубляет и затянувшееся отсутствие похорон Али Хаменеи — нетипичное для шиитской традиции, что усиливает подозрения о внутреннем кризисе.
На фоне войны давление на Иран растет: удары США и Израиля и риск новых протестов усиливают нестабильность. В условиях, когда формальный лидер фактически не участвует в управлении, решения принимают генералы КСИР, что по сути является необъявленным военным переворотом.
Источники подчеркивают: если данные подтвердятся, речь идет о глубоком кризисе власти — и переломном моменте, способном изменить ход войны.