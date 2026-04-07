The Times: новый верховный лидер Ирана в коме, страной управляют военные

Это первый случай с начала конфликта, когда установлено точное местонахождение Моджтабы Хаменеи. Согласно информации разведки, Хаменеи лежит без сознания и проходит лечение в городе Кум, сообщает The Times. С момента избрания верховным лидером Ирана Моджтаба Хаменеи не появлялся публично. Официальный Тегеран утверждает, что ситуация под контролем, однако подтверждений этому нет.