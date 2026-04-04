Страны Персидского залива придумали, как пустить нефть в обход Ирана. Но на это потребуются годы
Из-за продолжающейся блокады Ираном Ормузского пролива страны Персидского залива обсуждают план строительства трубопроводов, которые позволил бы осуществлять экспорт нефти в обход этого морского пути. По информации DW, об этом пишет газета Financial Times.
"Чиновники и представители руководства промышленных компаний говорят, что новые трубопроводы - возможно, единственный путь, чтобы сократить продолжительную уязвимость государств Персидского залива перед сбоями в поставках через пролив, хотя реализация таких проектов и сопряжена с большими затратами и сложными политическими вопросами и займет годы", - говорится в публикации.
Война США и Израиля против Ирана подчеркнула стратегическую значимость нефтепровода "Восток-Запад", имеющего протяженность 1200 км, указывают авторы. Этот трубопровод был построен в 1980-е годы из-за опасений, что "танкерная война" между Ираном и Ираком приведет к перекрытию Ормузского пролива. Сегодня он стал ключевой транспортной артерией, обеспечивая ежедневные поставки 7 млн баррелей нефти в расположенный на берегу Красного моря город-порт Янбо, в обход Ормузского пролива.
Теперь Саудовская Аравия размышляет над тем, стоит ли ей расширять нефтепровод "Восток-Запад", чтобы получить возможность для прокачивания добываемых ею ежедневно 10,2 млн баррелей нефти, или строить новые нефтепроводы, отмечается в статье.
По мнению Мэйсон Кафафи - старшего консультанта программ по Ближнему Востоку в Atlantic Council, - наиболее перспективной опцией было бы строительство не единственной альтернативной нитки, а целой сети трубопроводов.
По словам неназванного чиновника одной из страны Персидского залива, одним из вариантов могло бы стать возвращение к инфраструктурному проекту экономического коридора Индия - Ближний Восток - Европа (IMCE), под руководством США. Первоначальный проект включал кроме прочего связанное с политическими трудностями проведение нефтепровода к израильскому порту Хайфа, напоминают журналисты.