Страны Персидского залива придумали, как пустить нефть в обход Ирана. Но на это потребуются годы

Война США и Израиля против Ирана подчеркнула стратегическую значимость нефтепровода "Восток-Запад", имеющего протяженность 1200 км, указывают авторы. Этот трубопровод был построен в 1980-е годы из-за опасений, что "танкерная война" между Ираном и Ираком приведет к перекрытию Ормузского пролива. Сегодня он стал ключевой транспортной артерией, обеспечивая ежедневные поставки 7 млн баррелей нефти в расположенный на берегу Красного моря город-порт Янбо, в обход Ормузского пролива.