В Таллине заявили, что по объему туризма столица Эстонии опережает Ригу, Вильнюс, Стокгольм и Хельсинки
Согласно анализу, подготовленными экспертами службы предпринимательства Таллинского центра стратегического управления, в деле привлечения иностранного туризма, столица Эстонии успешно восстановилась после спада в годы пандемии и движется к умеренному, но стабильному росту.
Прибытие новых иностранных туристов приносит городу прямую экономическую выгоду. Каждые 10 000 новых посетителей приносят экономике Таллинна, по оценкам, около 4,25 миллиона евро дополнительного оборота, создают около 48 новых рабочих мест и приносят почти 100 000 евро в виде дополнительных налогов на рабочую силу. В 2023 году средний иностранный гость тратил в Таллинне 245 евро за поездку, а турист, останавливающийся на несколько дней, — 336 евро.
Таллинн остается центром эстонского туризма: 69% всех ночёвок иностранных туристов в Эстонии приходится на столицу. Интенсивность туризма (количество ночёвок на душу населения) в Таллинне также выше, чем в Стокгольме, Риге, Вильнюсе или Хельсинки. Согласно прогнозам, к 2035 году количество ночёвок в столице может составить 3,26–4,21 миллиона, а к 2040 году — 3,40–4,28 миллиона. Наибольший рост показывают рынки Польши, Италии и США, при этом Финляндия по-прежнему остается страной, откуда приезжает больше всего туристов.
В анализе подчеркивается, что развитие гостиничной инфраструктуры должно идти в ногу с ростом таллиннского аэропорта и туристического рынка в целом. В летний пик сезона заполняемость отелей уже достигает 86%, что ограничивает возможности для обслуживания растущего потока гостей. Поэтому важно работать над снижением сезонности и повышать привлекательность Таллинна в межсезонье, чтобы обеспечить предприятиям гостиничного сектора и другим поставщикам услуг стабильные продажи в течение всего года.
Иностранный туризм также положительно влияет на экономику Эстонии в целом. Доход, полученный в Таллинне, составляет около 76% от общих расходов иностранных туристов во всей Эстонии, а экспорт туристических услуг из Таллинна в 2023 году, по оценкам, достиг 1,1 миллиарда евро.
