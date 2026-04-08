В Таллине заявили, что по объему туризма столица Эстонии опережает Ригу, Вильнюс, Стокгольм и Хельсинки

Таллинн остается центром эстонского туризма: 69% всех ночёвок иностранных туристов в Эстонии приходится на столицу. Интенсивность туризма (количество ночёвок на душу населения) в Таллинне также выше, чем в Стокгольме, Риге, Вильнюсе или Хельсинки. Согласно прогнозам, к 2035 году количество ночёвок в столице может составить 3,26–4,21 миллиона, а к 2040 году — 3,40–4,28 миллиона. Наибольший рост показывают рынки Польши, Италии и США, при этом Финляндия по-прежнему остается страной, откуда приезжает больше всего туристов.