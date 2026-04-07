Осталась всего неделя: Минобороны Латвии обратилось к мужчинам в возрасте от 18 до 27 лет
Министерство обороны Латвии напоминает, что у граждан Латвии в возрасте от 18 до 27 лет осталась всего неделя, чтобы добровольно подать заявку на июльский призыв. Дополнительный этап приема заявок завершится уже 13 апреля, а служба начнется 17 июля этого года. Выбрать можно как 11-месячную военную службу, так и пятилетнюю службу в Земессардзе.
На данный момент возможностью подать заявку в рамках дополнительного этапа воспользовались 147 молодых людей. Из них 138 добровольно записались на 11-месячную военную службу, а 9 выбрали пятилетнюю службу в Земессардзе. Министерство обороны призывает заинтересованных не откладывать решение на последний момент и подавать заявки заранее, чтобы успеть пройти медицинские проверки до призыва.
Для добровольной подачи заявки предлагается воспользоваться единой платформой набора военнослужащих.
В настоящее время еще есть возможность подать заявку на 11-месячную службу в 36-м батальоне боевой поддержки Земессардзе в Лузнаве, а также в батальоне Земессардзе в Скрунде (военная база «Межайне»), а также на пятилетнюю службу в четырех бригадах Земессардзе — Рижской, Видземской, Курземской и Латгальской.
При добровольной подаче заявки на июльский призыв этого года граждане не подлежат дальнейшему случайному отбору на последующие призывы. Добровольцы, выбравшие 11-месячную службу, будут получать ежемесячную компенсацию в размере 600 евро, а также все военнослужащие государственной службы обороны получают компенсацию при увольнении — 1100 евро.
Существенным преимуществом является возможность после успешного завершения 11-месячной службы претендовать на обучение на бюджетных местах в государственных вузах и колледжах по очным и заочным программам, если кандидат соответствует минимальным требованиям приема. В свою очередь, военнослужащие пятилетней службы в Земессардзе будут получать компенсацию за дни службы, а также в эти дни им будет обеспечено питание или компенсация питания.
Дополнительный прием на летний призыв был открыт в связи с высоким интересом — после завершения первоначального срока подачи заявок 14 января министерство получало регулярные звонки и письма от граждан, которые по разным причинам хотели пройти службу уже этим летом, но пропустили сроки.
Всего к первоначальному сроку подачи заявок на июльский призыв 2026 года в Национальные вооруженные силы Латвии записалось рекордное число добровольцев — 1560 граждан Латвии, что почти вдвое больше, чем годом ранее.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что рекордный интерес к Службе государственной обороны заставил продлить прием заявок.