Латвийца наказали за систематическое уклонение от уплаты алиментов - по документам он работал бесплатно

Рижский окружной суд оставил приговор без изменений, дополнительно указав, что работа без вознаграждения, хотя закон и не запрещает члену правления выполнять свои обязанности без оплаты, в данном случае рассматривается как сознательное уменьшение легальных доходов для того, чтобы не было средств, с которых можно производить удержания.