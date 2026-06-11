Латвийца наказали за систематическое уклонение от уплаты алиментов - по документам он работал бесплатно
Мужчина, который годами не платил алименты на двоих детей, утверждал, что не получал зарплату. Однако суды пришли к выводу, что он сознательно уменьшал свои официальные доходы и уклонялся от обязанностей.
После того как Верховный суд Латвии отказался возбуждать кассационное производство, вступил в силу приговор, которым мужчина был признан виновным в уклонении от исполнения судебного решения о выплате алиментов на детей и приговорен к 260 часам принудительных работ.
Обвиняемый, будучи осведомленным о вступившем в законную силу судебном решении, согласно которому с него были взысканы алименты на содержание двух несовершеннолетних детей, не выплачивал алименты в установленном судом размере.
Рижский районный суд признал доказанным, что обвиняемый в течение длительного времени не получал заработную плату в компании, где занимал должность члена правления, однако при этом не искал другую работу или иные источники дохода.
В судебном решении подчеркивается, что обязанностью родителей является принятие всех необходимых мер для получения доходов и обеспечения средств на содержание детей независимо от каких-либо внешних обстоятельств. При этом обвиняемый не указал объективных причин, которые мешали бы ему это делать.
На основании изложенного суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде 260 часов принудительных работ.
Рижский окружной суд оставил приговор без изменений, дополнительно указав, что работа без вознаграждения, хотя закон и не запрещает члену правления выполнять свои обязанности без оплаты, в данном случае рассматривается как сознательное уменьшение легальных доходов для того, чтобы не было средств, с которых можно производить удержания.
Суд также отметил, что обвиняемый, вероятнее всего, не раскрывал свои реальные доходы, поскольку в рассматриваемый период он все же мог обеспечивать свои основные потребности и пользовался личным автомобилем.
Рассмотрев поданную обвиняемым кассационную жалобу, Верховный суд пришел к выводу, что она основана лишь на субъективном мнении обвиняемого относительно оценки имеющихся в деле доказательств и не может служить основанием для возбуждения кассационного производства.
Верховный суд также указал, что был отклонен довод обвиняемого о том, что частичная уплата алиментов должна рассматриваться как смягчающее ответственность обстоятельство. Суд отметил, что обвиняемый не указал размер произведенных платежей и не обосновал их значение при назначении наказания.