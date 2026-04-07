Латвийские велосипедисты возмущены новыми правилами дорожного движения

Общество также указывает, что изменения в Законе о дорожном движении особенно направлены против транспортных средств совместного пользования, устанавливая, что для того, чтобы транспортное средство совместного пользования можно было использовать в дорожном движении, поставщик услуги должен убедиться в возрасте получателя услуги, наличии у него прав и провести тест на скорость реакции. Такое требование не должно распространяться и на велопрокат, поскольку такие требования не являются соразмерными и выполнимыми. По этой причине единственный поставщик услуг совместного пользования велосипедами Nextbike уже ушел из Латвии. Пока такой закон будет оставаться в силе, маловероятно, что хотя бы один поставщик услуг велопроката захочет работать в Латвии. Рига является одним из немногих крупных европейских городов, полностью лишенных такой услуги.