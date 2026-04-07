Латвийские велосипедисты возмущены новыми правилами дорожного движения
С 1 апреля вступили в силу изменения в Правилах дорожного движения и Законе о дорожном движении. Хотя их главной целью было урегулировать статус электровелосипедов, в законы были включены и многие непродуманные положения, которые ухудшают правовую защиту пользователей микромобильности и необоснованно их ограничивают, а также создают противоречия. С таким заявлением выступило общество "Pilsēta cilvēkiem" ("Город для людей").
Опасный прецедент
Внесенные изменения в Правила дорожного движения требуют от водителей средств микромобильности «убеждаться в безопасности» даже в тех ситуациях, когда у них есть преимущественное право пересекать проезжую часть, что вступает в противоречие с Законом о дорожном движении, который устанавливает, что каждый участник дорожного движения имеет право считать, что и другие лица в ходе дорожного движения будут выполнять установленные требования.
"Такая формулировка создает опасный прецедент: почти в любом дорожно-транспортном происшествии, независимо от того, кто нарушил правила, пользователя микромобильности можно будет сделать частично виновным, поскольку он не убедился в безопасности. Это не повышает безопасность, а лишь предоставляет юридическое прикрытие невнимательным водителям автомобилей", - отмечает общество.
Таких требований больше нет нигде
Кроме того, Министерство сообщения в Законе о дорожном движении отделило электрический велосипед от велосипеда, установив, что водителю электрического велосипеда обязательно необходимо водительское удостоверение — либо велосипедное, либо удостоверение какой-либо другой категории. Таких требований нет ни в одной стране Европейского союза. Также увеличен возраст, до которого шлемы обязательны для водителей велосипедов, — теперь это 17 лет. Во всех странах Европейского союза, кроме Кипра, для велосипедистов шлемы не являются обязательными, а обязательными до 17 лет они являются только в Чехии и Литве.
Общество также указывает, что изменения в Законе о дорожном движении особенно направлены против транспортных средств совместного пользования, устанавливая, что для того, чтобы транспортное средство совместного пользования можно было использовать в дорожном движении, поставщик услуги должен убедиться в возрасте получателя услуги, наличии у него прав и провести тест на скорость реакции. Такое требование не должно распространяться и на велопрокат, поскольку такие требования не являются соразмерными и выполнимыми. По этой причине единственный поставщик услуг совместного пользования велосипедами Nextbike уже ушел из Латвии. Пока такой закон будет оставаться в силе, маловероятно, что хотя бы один поставщик услуг велопроката захочет работать в Латвии. Рига является одним из немногих крупных европейских городов, полностью лишенных такой услуги.
Непонятные запреты
Общество также обращает внимание на то, что для самодвижущихся велосипедов также не предусмотрено никаких исключений из установленного запрета на движение по тротуару. Поскольку их скорость обычно не превышает 25 км/ч, вряд ли для них безопасно находиться на проезжей части и в таких ситуациях, когда разрешенная скорость движения составляет 70 или 90 км/ч, а рядом имеется тротуар, но отсутствует велоинфраструктура, например, на Салуском мосту, на улице Карля Улманя, в других местах. Также установлены и другие непонятные правила — запрет перевозить пассажира на грузовом велосипеде, если это не дети в возрасте до 7 лет, а также обязательное оснащение велосипеда желтыми светоотражателями по бокам.
Общество “Город для людей” призывает Министерство сообщения пересмотреть правовое регулирование микромобильности, развернув более успешный диалог с неправительственными организациями и ассоциациями, которые представляют права микромобильности, и ввести нормы, которые улучшили бы безопасность пользователей микромобильности как менее защищенных участников дорожного движения.