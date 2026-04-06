Верховный суд Латвии принял решение, которое может изменить подход к санкциям и запретам в стране
После четырех лет судебных разбирательств и поражений в судах низших инстанций медиарегулятор NEPLP одержал важную победу в Верховном суде. В деле о запрете нескольких российских телеканалов в Латвии суд признал, что государственные учреждения не обязаны слепо следовать букве закона, а вправе учитывать геополитическую ситуацию и применять санкции, введенные США. Это решение стало прецедентом для всей системы госуправления.
Четыре года назад NEPLP запретил в Латвии ретрансляцию телеканалов группы «Газпром». В двух инстанциях суд счел эти действия незаконными, однако Верховный суд вынес решение в пользу NEPLP.
На момент начала войны в портфеле «Газпром Медиа» был 41 канал. Из них 18 ретранслировались и латвийскими операторами. Большинство были развлекательными — с сериалами, фильмами, юмористическими передачами и подобным контентом. Через две недели после российского вторжения в Украину Национальный совет по электронным СМИ запретил их вещание в Латвии, поскольку владелец «Газпром Медиа» — «Газпромбанк» — включен в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами США, OFAC. В европейском санкционном списке его тогда не было, поскольку страны продолжали закупать газ у «Газпрома».
Зарегистрированная в частном доме в Юрмале компания SIA Global Media обжаловала это решение в суде. Эта фирма представляла в Латвии пять из запрещенных каналов: TNT Comedy, TNT4 International, Friday International, KHL TV Channel и TNT Music. Суд первой инстанции удовлетворил иск и отменил решение NEPLP. Он пришел к выводу, что совет не имеет права напрямую применять американские санкции и вышел за пределы своей компетенции.
Позже Сейм внес поправки в закон, предусмотрев, что совет может запрещать каналы государств, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или государственной независимости другой страны. Однако NEPLP продолжил судиться уже из принципа.
Ивар Аболиньш, председатель NEPLP:
«NEPLP ведет этот список программ, которые латвийские предприниматели имеют право показывать и с которыми могут сотрудничать. И что тогда получается — государство включает в этот список программы, подпавшие под санкции OFAC Соединенных Штатов, и говорит: пожалуйста, спокойно сотрудничайте с этими программами. По сути, именно это и сказали суды первых двух инстанций: что функции NEPLP очень узкие и что даже в условиях войны мы можем что-то делать только в строго определенных случаях».
В марте этого года свое слово по делу сказал Верховный суд. Он пришел к выводу, что латвийские учреждения в чрезвычайных обстоятельствах вправе учитывать санкции США и обязаны принимать во внимание тот факт, что соседнее государство развязало агрессивную войну.
Рудите Видуша, сенатор Верховного суда: «Учитывая геополитическую ситуацию, могут быть моменты, когда в интересах государства действовать должна не только Национальная электронная медийная рада, но и любое государственное учреждение — заботиться о безопасности страны и в определенной геополитической ситуации действовать быстро. Если эти санкции введены и если эта компания обогащает экономику государства, начавшего войну против другой страны, то государство хотя бы по этическим причинам вправе сказать, что не будет заключать с ней договор».
Однако суд до сих пор не решил, было ли решение совета по существу правильным. Это снова предстоит оценить суду второй инстанции. Поскольку обстоятельства уже изменились и каналы «Газпрома» все равно больше нельзя транслировать, представителю Global Media еще предстоит обосновать, почему разбирательство вообще следует продолжать. Представитель фирмы Анжей Пятецкий не ответил, будет ли компания это делать.
Компания продолжала транслировать запрещенные в Латвии каналы в других странах Балтии. В самой Латвии она по-прежнему распространяет два русскоязычных развлекательных канала.
Независимо от дальнейшего хода процесса каналы «Газпрома» на латвийские телеэкраны уже не вернутся. Но решение Верховного суда имеет большое значение. Оно обязывает госучреждения учитывать и санкции других стран.
Рудите Видуша, сенатор Верховного суда:
«Существует только определенная группа стран, санкции которых Латвия обязана рассматривать таким образом. Это предусмотрено Законом о международных и национальных санкциях Латвии: речь идет либо о санкциях стран — членов НАТО, либо стран — членов Европейского союза».
Паулис Ильенков, заместитель начальника Службы финансовой разведки по вопросам санкций:
«Судебный анализ о том, что все государственные учреждения, которые так или иначе занимаются применением санкций против России или оценивают риски, связанные с Россией, обязаны учитывать геополитический контекст, — на наш взгляд, это и есть самая важная часть решения с точки зрения применения санкций в целом».
Сейчас в Латвии банки уже обязаны соблюдать санкции США, чтобы сохранять возможность работать с долларами и не попасть под вторичные санкции. Также в государственных закупках не могут участвовать компании, находящиеся в американских санкционных списках. Служба финансовой разведки, отвечающая за санкции, допускает, что решение Сената позволит еще шире ограничивать тех, кто наказан в других странах.
Паулис Ильенков: «Читая это решение, можно прийти к выводу, что санкции Украины могли бы учитываться как фактор при оценке, например, аналогичных случаев, как в истории с решением NEPLP».
«Nekā personīga» уже рассказывала о латвийских компаниях, которые продолжают обслуживать в Балтийском море суда российского теневого флота. Центральная фирма этой схемы — Fast Bunkering — находится под санкциями Украины и Канады, но Европа до сих пор не смогла договориться о запрете бункеровки судов, перевозящих российскую нефть.
Паулис Ильенков:
«Что касается того, может ли это иметь далеко идущие последствия, например, для замораживания активов, — скорее нет. Но если такие лица захотят участвовать, к примеру, в госзакупках или в какой-либо иной деятельности с государством, из которой можно получить финансовую выгоду, тогда можно предположить, что для них возникнут ограничения, в том числе из-за этого решения. По сути, государственные учреждения должны будут учитывать такие риски».
США являются стратегическим партнером Европы, однако за последний год это партнерство пошатнулось. Президент США Дональд Трамп регулярно раздражается и угрожает. Пока последствия выражаются в повышенных тарифах, а не в санкциях.
Паулис Ильенков отвечает на вопрос - если OFAC вдруг введет санкции против BBC, мы тоже последуем этому и запретим вещание BBC?
«Это вопрос оценки. И кассационный суд это говорит, и в нашем решении это тоже вопрос оценки. Если посмотреть на Закон о санкциях, у Латвии есть право применять и другие санкции, которые не являются обязательными. Но это уже будет совсем другой мир, если Соединенные Штаты введут санкции против Великобритании. Это будут совершенно новые обстоятельства».
Рудите Видуша: «Главная гарантия — пока существует независимый суд, неважно, какая партия у власти, неважно, санкции какой страны рассматриваются. Задача суда — следить за тем, чтобы соблюдалась Сатверсме, работала демократия, сохранялась свобода прессы и свобода слова».
В последние годы Верховный суд вынес несколько решений против формального подхода в проявлениях государственной власти. Например, он отменил решение суда низшей инстанции, отказавшегося принять жалобу слабовидящей пожилой женщины только потому, что исправления в ней были поданы на день позже установленного срока.