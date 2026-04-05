В LSM не согласились с частью выводов омбудсмена о нарушениях в материалах
Создатели контента Латвийского общественного медиа (LSM) регулярно оценивают заключения омбудсмена общественных СМИ Эдмунда Апсалонса и используют их как один из инструментов для повышения качества редакционной работы, однако не со всеми его рекомендациями соглашаются. Об этом агентству LETA сообщила главный редактор LSM Анита Брауна.
В прошлом году омбудсмен в 12 заключениях констатировал нарушения профессиональной этики в контенте LSM или в профессиональных действиях его сотрудников.
Однако Брауна подчеркивает, что в этих 12 заключениях в основном речь идет об отдельных недочетах в материалах LSM, а не о серьезных нарушениях профессиональной этики. Например, в ряде случаев были выявлены неточности, которые редакции LSM сами исправили, но омбудсмен трактовал это как недостаточное соблюдение принципа «Точность», закрепленного в редакционных принципах LSM, то есть как нарушение.
«Чтобы охарактеризовать ситуацию, приведу пример: в одном из заключений было указано, что перед использованным в публикации обозначением „дело стипендиатов Лембергса“ следовало добавить слова „так называемое“, чтобы не создавалось впечатление, будто это официальное название дела», — пояснила Брауна.
Она добавила, что медиа работают оперативно с огромным объемом информации, поэтому неточности или ошибки случаются, но LSM их незамедлительно исправляет.
По словам Брауны, в большинстве случаев взгляды LSM и омбудсмена совпадают. Она подчеркивает, что создатели контента LSM регулярно анализируют заключения омбудсмена и используют их как один из инструментов для совершенствования качества редакционной работы.
Выводы омбудсмена также обсуждаются как в соответствующих редакционных подразделениях, так и в редакционном совете LSM — с разбором конкретных ситуаций и, при необходимости, с доработкой внутренних процессов и практики.
В то же время, признает главный редактор LSM, бывают случаи, когда медиа не согласно с рекомендациями омбудсмена. Закон об общественных электронных СМИ и их управлении допускает, что LSM может не учитывать выводы омбудсмена, письменно обосновав свою позицию. «Но даже в случаях различия взглядов оценки омбудсмена используются для профессиональной дискуссии», — добавила Брауна.
Она подчеркнула, что цель LSM — обеспечивать качественный, надежный и соответствующий интересам общества контент, а заключения омбудсмена являются частью общей системы, которая помогает укреплять это качество.
Ранее уже сообщалось, что в прошлом году омбудсмен общественных СМИ получил 59 обращений о возможных проблемах с качеством контента или профессиональным поведением сотрудников LSM. По итогам их рассмотрения он подготовил и опубликовал 39 заключений — на семь больше, чем годом ранее. В 27 заключениях нарушений профессиональной этики выявлено не было, однако в 12 случаях такие нарушения были установлены.
Чаще всего нарушения редакционных ценностей и принципов LSM были связаны с такими профессиональными критериями, как объективность, точность, нейтральность, многообразие мнений, отделение фактов от оценок и недопущение стереотипизации.
Согласно Закону об общественных электронных СМИ и их управлении, омбудсмен общественных электронных СМИ контролирует, соответствует ли деятельность общественных медиа установленной законом цели — обеспечивать эффективное и открытое управление общественными медиа, их независимость, подотчетность обществу и содействовать качественной работе.
Омбудсмен также следит за тем, соответствует ли деятельность общественных медиа установленным законом основным принципам, этическим кодексам и редакционным рекомендациям. По собственной инициативе или на основании обращений он дает заключения о соответствии программ и услуг общественных СМИ этим документам.
Кроме того, закон предусматривает, что омбудсмен общественных СМИ содействует медиаграмотности общества, поддерживает личную связь с общественностью, а также по просьбе самих общественных медиа консультирует их по вопросам, связанным с этическими кодексами и редакционными рекомендациями.