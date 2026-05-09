В Даугавпилсе 9 мая Вечный огонь остается за ограждением
В Даугавпилсе 9 мая доступ к Вечному огню в парке Дубровина останется ограниченным: после февральского взрыва полиция продолжает проверку, а в городе усилили меры безопасности.
Мемориал советской армии с элементом "Вечный огонь" в парке Дубровина в Даугавпилсе - это место, куда традиционно 9 мая в связи с празднованием в России Дня победы возлагают цветы, а до полномасштабного вторжения России в Украину здесь проходили массовые мероприятия. Цветы обычно возлагают как к Вечному огню, так и к другим объектам мемориала.
Для обеспечения общественного порядка и безопасности 9 мая Госполиция работает в усиленном режиме и тесном сотрудничестве со Службой государственной безопасности (СГБ) и полицией Даугавпилсского самоуправления.
Как пояснили в полиции, индивидуальное возложение цветов в местах захоронений не запрещено, однако возложение цветов в местах, где демонтированы советские памятники, будет расцениваться как прославление этих объектов и военной агрессии, и такие действия допускаться не будут.
В окрестностях парка Дубровина с 17:00 8 мая до 9:00 10 мая введены ограничения на движение. С учетом того, что Госполиция продолжает ведомственную проверку в связи с произошедшим в феврале в парке взрывом, из соображений безопасности место происшествия будет огорожено. В то же время жителям обеспечена возможность подойти к месту захоронения. При посещении парка Дубровина Госполиция призывает следовать указаниям сотрудников полиции.
Как сообщалось, 19 февраля во время обслуживания элемента "Вечный огонь" на мемориале в парке Дубровина в Даугавпилсе произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек. В полиции пояснили, что взрыв, вероятно, произошел в результате утечки газа.