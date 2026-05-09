В Даугавпилсе 9 мая Вечный огонь остается за ограждением

В окрестностях парка Дубровина с 17:00 8 мая до 9:00 10 мая введены ограничения на движение. С учетом того, что Госполиция продолжает ведомственную проверку в связи с произошедшим в феврале в парке взрывом, из соображений безопасности место происшествия будет огорожено. В то же время жителям обеспечена возможность подойти к месту захоронения. При посещении парка Дубровина Госполиция призывает следовать указаниям сотрудников полиции.