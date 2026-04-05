Жители Латвии слишком много отдыхают? В Европе подсчитали число праздников в каждой стране
Каждую весну жизнь в Европе почти замирает из‑за череды ежегодных праздников. Пасхальный понедельник, День труда, Вознесение Господне и Троицкий понедельник — официальные выходные, которые тянутся с марта по май. В Латвии в это время тоже любят порассуждать на тему - не слишком ли мы много отдыхаем?
По данным EURES, портала европейских служб занятости, которым управляет Европейское агентство по труду, в Литве в этом году 15 государственных праздников — столько же, сколько на Кипре.
На другом полюсе — Германия, где на национальном уровне установлено 9 праздников, хотя отдельные федеральные земли добавляют свои.
В Дании осталось 10 государственных праздников — на один меньше, чем было до 2024 года, и ниже общеевропейского среднего показателя в 11,7 дня, по данным Евростата.
В Латвии в этом году 12 праздничных дней, столько же, сколько, скажем, в Италии. Из общеевропейского тренда ЛР не выбивается.
Страна, где вместо девяти установлено 15 праздничных дней, по расчётам экономистов ежегодно недосчитывается дополнительно около 0,48 % ВВП по сравнению с более «бережливым» соседом — и это до учёта возможной компенсации за счёт потребительских расходов.
Для Литвы, чей ВВП в 2024 году составлял около 79 млрд евро, это означает условную разницу в выпуске примерно на 360 млн евро в год по сравнению с Германией.
При этом экономисты осторожны и не считают выходные днями простого «проедания» ресурсов. Связь между продолжительностью рабочего времени и выпуском нелинейна: чем дольше люди работают, тем ниже отдача от каждого дополнительного часа, а хорошо отдохнувшая рабочая сила способна поддерживать более высокую производительность в течение рабочей недели.
Годы с большим числом временных дополнительных праздников связаны с меньшим количеством производственных травм и заметным ростом декларируемого уровня счастья в краткосрочном периоде. Эти факторы не отражаются в ВВП, но важны для любой полноценной оценки общественного благосостояния.
