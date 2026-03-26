Эксперты обнаружили у жителей Латвии интересную тенденцию относительно смены места работы
Проведенный Государственным агентством развития образования (Valsts izglītības attīstības aģentūra) опрос общественного мнения показал, что 88 процентов занятых работали в нескольких местах, причем мужчины в течение жизни меняют работу чаще, чем женщины.
Как часто люди в Латвии меняют работу?
Жители Латвии чаще всего за жизнь меняют 2–3 места работы, и такая тенденция наблюдается во всех возрастных группах. Особенно высокая мобильность характерна для молодежи до 29 лет — более половины опрошенных в этой группе уже работали в 2–3 местах. В возрасте 40–49 лет чаще всего накапливается опыт работы в 4–5 местах. Интересно, что мужчины чаще, чем женщины, меняли работу четыре и более раз, и их уверенность в том, что найти новую работу было бы легко или очень легко, также выше. С возрастом люди становятся более осторожными в вопросе смены работы и чаще отмечают, что найти новую работу было бы трудно.
Размышляя о развитии карьеры, жители Латвии больше всего доверяют информации работодателей о возможностях на рынке труда — почти 36 процентов. Далее следуют рекомендации друзей и знакомых (28,4 процента), затем — мнение семьи и родственников (21,5 процента). Карьерным консультантам доверяет каждый пятый опрошенный, тогда как наименьшее влияние оказывают разговоры с искусственным интеллектом (6,8 процента) или инфлуенсерами (3,6 процента).
Что побуждает и что удерживает от смены работы?
Основные причины, по которым люди принимают решение сменить работу, — это зарплата (50 процентов), лучшие возможности профессионального роста на другом месте (31 процент) и желание перемен в жизни (22 процента).
Главные препятствия, мешающие жителям менять работу, — это нехватка подходящих вакансий (31 процент), финансовые риски или ощущение нестабильности в переходный период (27 процентов), логистические сложности (23 процента), нехватка знаний и навыков (22 процента), а также психологические барьеры, такие как низкая самооценка и недостаток уверенности (22 процента).
«Препятствия к смене работы обоснованы, если они основаны на предыдущем опыте человека, однако часто срабатывают предубеждения, услышанное или прочитанное о чужом опыте, а также страх, что может случиться то же самое. Это особенно заметно в предпенсионном возрасте, когда существует множество предубеждений против смены работы и миф о том, что если я уйду с работы, то в этом возрасте больше никому не буду нужен. В свою очередь, у молодежи, особенно у тех, у кого есть семьи, часто возникают опасения за благополучие семьи, если новую работу не удастся найти сразу», — рассказывают карьерные консультанты.
Оценивая смену работы в разных возрастах, консультанты отмечает интересную тенденцию примерно в возрасте 40 лет, когда люди уже некоторое время развивали и проверяли свою профессиональную компетентность, но чувствуют выгорание. Вспоминая о мечтах молодости или желаниях, которые по разным причинам были отложены, люди готовы переквалифицироваться и вернуться к прежним целям.