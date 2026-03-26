Эксперты обнаружили у жителей Латвии интересную тенденцию относительно смены места работы

Жители Латвии чаще всего за жизнь меняют 2–3 места работы, и такая тенденция наблюдается во всех возрастных группах. Особенно высокая мобильность характерна для молодежи до 29 лет — более половины опрошенных в этой группе уже работали в 2–3 местах. В возрасте 40–49 лет чаще всего накапливается опыт работы в 4–5 местах. Интересно, что мужчины чаще, чем женщины, меняли работу четыре и более раз, и их уверенность в том, что найти новую работу было бы легко или очень легко, также выше. С возрастом люди становятся более осторожными в вопросе смены работы и чаще отмечают, что найти новую работу было бы трудно.