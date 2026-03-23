Жители Даугавпилса теряют надежду найти работу в городе
В прошлом году по сравнению с 2022 годом снизился оптимизм жителей Даугавпилса относительно возможностей найти работу в городе, выяснилось в проведенном в 2025 году опросе Центрального статистического управления о качестве жизни в девяти городах, за исключением Риги.
В 2022 году доля респондентов, которые согласились или частично согласились с тем, что найти работу в городе легко, составляла 34,2%. В свою очередь, в прошлом году такой ответ дали 25,5%. В то же время в 2017 году на этот вопрос утвердительно ответили лишь 4,1% респондентов.
Оценка того, легко ли в городе найти жилье по приемлемой цене, во все три года была схожей — 43,5%, 43% и 40,7% соответственно в 2025, 2022 и 2017 годах.
В целом большинство опрошенных удовлетворены жизнью в городе — 72% полностью согласны, что довольны, а 25,1% частично согласны.
Также почти все респонденты удовлетворены благоустройством города и зелеными зонами. Около 90% жителей Даугавпилса удовлетворены или скорее удовлетворены качеством воздуха и уровнем шума в городе или его окрестностях.
54,7% горожан удовлетворены услугами здравоохранения, врачами и больницами в Даугавпилсе.
Согласно информации Центрального статистического управления, в Даугавпилсе в ходе опроса было проведено 702 индивидуальных интервью.
Ранее сообщалось, что латвийские города продолжают удивлять уровнем комфорта: Валмиера — почти идеальный город, Лиепая — лидер по безопасности, а Елгава — по школам. ЦСУ представило масштабное исследование качества жизни, и результаты показывают впечатляюще высокий уровень удовлетворенности.