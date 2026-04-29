Удар ниже пояса: еще одна спортивная организация разрешила россиянам и белорусам участвовать в международных соревнованиях
Боксеры из стран-агрессоров России и Беларуси в дальнейшем смогут участвовать в международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов, сообщила организация World Boxing.
Российские и белорусские боксеры, а также сопровождающий персонал не смогут участвовать в соревнованиях под эгидой World Boxing с флагами, в форме или с государственными гимнами своих стран. Им также необходимо пройти процедуру проверки, чтобы убедиться, что они не поддерживали войну в Украине и не связаны с российской армией.
Под управлением World Boxing находится любительский, то есть олимпийский бокс.
Организация World Boxing была создана в 2023 году как альтернатива International Boxing Association, которая в том же году получила беспрецедентное наказание — постоянный запрет на участие в олимпийском движении.
К World Boxing постепенно присоединились федерации почти всех стран, и в прошлом месяце к ней также присоединились федерации России и Беларуси. Федерация бокса Украины вступила в организацию в прошлом году.
В прошлом году президентом World Boxing был избран бывший чемпион мира в среднем весе и серебряный призер Олимпийских игр 2004 года Геннадий Головкин из Казахстана.
В настоящее время World Boxing объединяет 168 национальных федераций.