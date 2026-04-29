Удар ниже пояса: еще одна спортивная организация разрешила россиянам и белорусам участвовать в международных соревнованиях

Российские и белорусские боксеры, а также сопровождающий персонал не смогут участвовать в соревнованиях под эгидой World Boxing с флагами, в форме или с государственными гимнами своих стран. Им также необходимо пройти процедуру проверки, чтобы убедиться, что они не поддерживали войну в Украине и не связаны с российской армией.