Скандальное решение: атлетам из РФ и Беларуси вернули флаги в водных видах спорта
Российские и белорусские спортсмены возвращаются на международную арену под своими флагами и гимнами — новое решение Международной федерации водных видов спорта может вызвать резонанс и споры в спортивном сообществе.
В соревнованиях по водным видам спорта — плаванию, прыжкам в воду и водному поло — спортсмены стран-агрессоров России и Беларуси смогут выступать под своими флагами, в понедельник объявила управляющая этими видами спорта международная федерация World Aquatics.
Во взрослых соревнованиях спортсмены с гражданством этих стран смогут участвовать в мероприятиях World Aquatics наравне с другими спортсменами — с формой, флагами и гимнами своих стран.
«Мы стремимся обеспечить, чтобы бассейны и открытые водоемы и впредь оставались местами, где спортсмены из всех стран могут собираться для мирных соревнований», — заявил президент World Aquatics Хусейн Аль-Мусаллам.
Спортсмены этих стран смогут участвовать в соревнованиях только после того, как успешно пройдут как минимум четыре последовательные антидопинговые проверки, проведенные в сотрудничестве с Международным агентством тестирования (ITA), а также проверки со стороны подразделения по обеспечению честности водных видов спорта (AQIU).
В России это решение, конечно, приняли с большим воодушевлением. "Приветствуем решение World aquatics допустить российских и белорусских спортсменов ко всем международным соревнованиям по водным видам спорта наравне со остальными атлетами - в национальной форме, с флагом и гимном", - написал с своем телеграм-канале глава Минспорта и Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
Это не первый случай, когда российским и белорусским спортсменам разрешают возвращаться к соревнованиям под флагами своих стран. Ранее аналогичное решение принял Международный паралимпийский комитет, разрешив паралимпийцам из России и Беларуси участвовать в зимних Паралимпийских играх под национальной символикой. Также подобное решение приняла Международная федерация дзюдо.
В свою очередь, в конце прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям разрешить возвращение к соревнованиям молодежных команд и представителей индивидуальных видов спорта из России и Беларуси с символикой своих стран.