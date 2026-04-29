Сборная Латвия по хоккею U-18 сенсационно обыграла США и вышла в полуфинал чемпионата мира
Сборная Латвии по хоккею среди игроков до 18 лет в среду в Братиславе в турнире элитного дивизиона чемпионата мира впервые в истории вышла в полуфинал. В четвертьфинале латвийцы со счетом 5:2 (1:0, 1:0, 3:2) обыграли сверстников из США.
В середине первого периода латвийцев вперед вывел Мартинс Клауцанс, который переиграл вратаря соперников после передачи Ричарда Руткиса.
Во втором периоде, спустя неполные восемь минут, при игре в большинстве Оливерс Мурниекс отдал передачу на пятачок Руткису, от клюшки которого шайба сразу оказалась в воротах сборной США, и счет стал 2:0 в пользу Латвии.
В концовке второго периода сборная Латвии осталась в меньшинстве, однако американцы не смогли реализовать большинство.
В третьем периоде, спустя восемь с половиной минут, Лукаc Зейджакc после борьбы за шайбу у ворот переиграл вратаря латвийцев Патрика Плуминьша, однако менее чем через две минуты Магнус Авотиньш восстановил преимущество Латвии в две шайбы.
Более чем за пять минут до конца основного времени сборная США заменила вратаря на шестого полевого игрока, и уже через минуту Клауцанс отправил шайбу в пустые ворота, сделав счет 4:1 в пользу Латвии.
Сразу после четвертой пропущенной шайбы американцы вновь сняли вратаря, и на этот раз им удалось воспользоваться преимуществом — отличился Виктор Плант. В последнюю минуту основного времени Даниелс Рейдзанс отправил шайбу в пустые ворота сборной США и восстановил для латвийцев преимущество в три шайбы.
Вратарь сборной Латвии Плуминьш в этом матче отразил 43 из 45 бросков соперника.
Ricards Rutkis with a drop pass to Martins Klaucans 🤩#WorldJuniors #IIHF @lhf_lv pic.twitter.com/FOvy006rnz— IIHF (@IIHFHockey) April 29, 2026
Место в полуфинале также обеспечили себе сборные Чехии и Швеции, а в последнем четвертьфинале встречаются команды Словакии и Дании.
В группе А латвийцы начали турнир с поражения, уступив Канаде со счетом 0:6, затем проиграли Финляндии 0:2, разгромили Норвегию 8:1, а в заключительном матче уступили Словакии 2:5 и заняли четвертое место в группе.
Американцы в группе B проиграли Чехии 2:3 в овертайме, победили Данию 2:0, разгромили Швецию 9:1 и обыграли Германию 11:2, заняв первое место в группе.
По итогам группового этапа по четыре лучшие команды из каждой группы вышли в четвертьфинал, а худшие сборные — Норвегия и Германия — будут бороться за сохранение места в элитном дивизионе.