Рижанам сообщили, что у них есть уникальная возможность потратить часть денег из городского бюджета на свои нужды
До 6 мая продолжается прием заявок на конкурс проектов так называемого "инициативного бюджета" (līdzdalības budžets) на портале geolatvija.lv.
Цель конкурса – дать жителям возможность напрямую решать, как расходуется часть городского бюджета, а также улучшать публичную среду в своем районе. В свою очередь самоуправление получает обратную связь о необходимых жителям улучшениях городской среды.
Идею проекта может подать лицо, достигшее не менее 16 лет, а также общественная организация или фонд, в которых отсутствует участие самоуправления.
Для подачи проекта необходимо:
- придумать идею проекта, название и подготовить описание проекта;
- определить интересующий земельный участок, на котором планируется реализовать идею (адрес и кадастровый номер);
- выяснить, кому принадлежит этот земельный участок;
- если участок принадлежит частному или юридическому лицу, получить согласие владельца или владельцев;
- для выяснения принадлежности участка использовать портал GEORĪGA (данные частных лиц не раскрываются, доступна только общая информация);
- подготовить смету расходов, эскиз проекта и визуализацию;
- посетить раздел līdzdalības budžets на geolatvija.lv и заполнить заявку проекта.
Подаваемые проекты делятся на три категории: инфраструктурные проекты (финансирование одного проекта до 250 000 евро), проекты внутренних дворов (финансирование одного проекта до 250 000 евро) и проекты социальных инноваций, или нематериальные проекты (финансирование одного проекта до 50 000 евро).
Подача проектов и голосование проходят на Едином государственном портале геопространственной информации www.geolatvija.lv, который разработало Министерство умной администрации и регионального развития.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что латвийским автоводителям и пассажирам сделают неплохой подарок на деньги ЕС.