Еще вчера было дороже: в Латвии топливо начало дешеветь прямо перед налоговыми изменениями
В крупнейших сетях автозаправок Латвии во вторник, за день до вступления в силу временного снижения акцизного налога, немного снизилась средняя цена на дизельное топливо. Об этом свидетельствуют данные, собранные агентством LETA.
На заправках топливного ритейлера SIA Circle K Latvia средняя цена дизеля в понедельник, 30 марта, составляла 2,134 евро за литр, а во вторник снизилась на семь центов — до 2,064 евро за литр.
Такое же снижение произошло и на заправках SIA Neste Latvija: средняя цена дизельного топлива уменьшилась на семь центов — с 2,117 евро до 2,047 евро за литр.
Розничные продавцы топлива также снизили цены на бензин марки 95. В сети Circle K Latvia цена бензина опустилась с 1,814 евро до 1,764 евро за литр, а в сети Neste Latvija — с 1,797 евро до 1,747 евро за литр.
По данным Службы государственных доходов, в 2025 году Neste Latvija была крупнейшей компанией по объему топлива, реализованного в розницу, а Circle K Latvia заняла второе место.
Закон устанавливает временное снижение акцизного налога на дизельное топливо — с прежних 467 евро до 396 евро за 1000 литров. Для маркированного дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка акциза составит 21 евро за 1000 литров. Сниженные ставки будут действовать с 1 апреля по 30 июня.
Цель принятого регулирования — уменьшить негативное влияние роста цен на топливо на расходы домохозяйств, издержки бизнеса и общий уровень инфляции. Подорожание топлива существенно влияет на затраты в сфере транспорта, логистики и других отраслях, вызывая дальнейший рост цен на товары и услуги.
Принятие закона связано со значительным ростом цен на топливо на международных рынках, вызванным геополитическими событиями и сбоями в цепочках поставок нефти. В последние недели наблюдался резкий рост цен на нефть и дизельное топливо, что напрямую сказывается и на латвийском рынке, учитывая высокую долю импортного топлива.
С учетом развития ситуации Кабинет министров разработал временное решение, которое позволяет оперативно реагировать на ценовые колебания и одновременно сохранять баланс государственного бюджета. Снижение акцизного налога частично компенсирует рост цен и должно помочь стабилизировать экономическую ситуацию.