В Латвии решили жестче контролировать цены на топливо: за лишнюю наценку придется заплатить
В Латвии хотят ввести специальный солидарный платеж для розничных продавцов топлива, если цена на заправке окажется слишком высокой по сравнению с расчетной. Такой законопроект подготовило Министерство экономики.
Суть идеи простая: государство будет каждую неделю рассчитывать ориентировочную розничную цену на дизель и бензин. Если какая-то сеть АЗС установит цену более чем на 3% выше этого ориентира, то все, что заработано сверх этого порога, хотят фактически забрать в бюджет. Для такой суммы предусмотрена ставка в 100%.
При этом продавцам топлива оставляют возможность оправдать более высокую цену. Если компания сможет документально доказать, что сама закупала топливо дороже и ее реальные закупочные расходы были больше расчетных более чем на 3%, тогда размер этого платежа уменьшат.
В министерстве объясняют, что новый механизм нужен для того, чтобы смягчить последствия резкого роста цен на топливо для экономики и одновременно найти дополнительные деньги для нужд государства, связанных с безопасностью поставок.
По сути речь идет о временной мере, которую хотят применять только в тех случаях, когда цены на заправках растут заметно сильнее, чем это можно объяснить ситуацией на мировом рынке нефти и нефтепродуктов. Также этот механизм планируют использовать, чтобы снижение налогов действительно отражалось в ценах для водителей, а не оставалось в виде дополнительной наценки у продавцов.
Ориентировочную цену на бензин и дизель будет рассчитывать и публиковать каждую неделю специальное учреждение, назначенное Кабинетом министров. В расчет собираются включать основные составляющие цены: стоимость закупки топлива, доставку, хранение, логистику и другие расходы.
В министерстве подчеркивают, что этот механизм не запрещает АЗС зарабатывать. Он направлен только против, как считают власти, чрезмерной наценки. Если цена превышает допустимый 3-процентный предел, вся выручка сверх этого уровня попадет под солидарный платеж.
Если у продавца возникнет обязанность заплатить такой сбор, ему придется подать специальную декларацию. Рассчитанную сумму нужно будет перечислить в госбюджет не позднее 23-го числа месяца, следующего за расчетным периодом.
Все подтверждающие документы — счета на закупку топлива, таможенные декларации и саму декларацию по солидарному платежу — нужно будет подавать компании Possessor.
Именно Possessor, по плану, будет администрировать этот механизм: следить за правильностью расчетов, сравнивать реальные цены на заправках с опубликованной ориентировочной ценой и контролировать, вовремя ли сделан платеж. Для проверок компания будет сотрудничать с Центром защиты прав потребителей, который сможет запрашивать документы, проводить проверки и рассматривать жалобы.
Если окажется, что платеж рассчитан неправильно или не уплачен, Possessor сможет потребовать доплату и пеню. За каждый день просрочки предусмотрено 0,05%. Заплатить нужно будет в течение десяти дней после получения уведомления.
Если продавец топлива предоставит ложные данные, не подаст нужную информацию или своими действиями добьется того, что платеж не будет внесен, Центр защиты прав потребителей сможет привлечь его к административной ответственности.
Предполагается, что закон вступит в силу уже на следующий день после его провозглашения.
Ранее, 17 марта, министр экономики Виктор Валайнис говорил после заседания правительства, что рассматривается идея налога на сверхприбыль для розничных продавцов топлива. По его словам, это нужно для того, чтобы следить за наценками и не допустить ситуации, когда мировые цены падают, а на латвийских заправках это почти не ощущается.
Министр при этом признал, что это вмешательство в рынок, которое в обычной ситуации нельзя назвать желательным, но сейчас, по его мнению, оно необходимо. Поэтому перед продвижением идеи дальше власти собирались консультироваться с представителями отрасли, в том числе чтобы снизить риск возможных споров в Конституционном суде.
Также уже сообщалось, что с 1 апреля по 30 июня 2026 года в Латвии временно снижен акциз на дизельное топливо — примерно на 15%, с 467 до 396 евро за 1000 литров. Для маркированного дизтоплива, которое используется в сельском хозяйстве, ставка составит 21 евро за 1000 литров.
По расчетам Министерства финансов, это должно было снизить цену обычного дизеля примерно на 8,6 цента за литр с учетом НДС, а маркированного дизеля — примерно на 5,9 цента за литр.
При этом, по подсчетам агентства LETA, в крупнейших сетях АЗС Латвии средняя цена дизеля с 28 февраля, когда обострился конфликт на Ближнем Востоке, выросла примерно на 40%, а бензин 95-й марки подорожал почти на 20%.