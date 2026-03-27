Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 15:03
Клиенты Swedbank в Латвии получили сообщение о переменах, которые затронут пенсионные планы
Латвийский Swedbank разослал сообщения клиентам о том, что с 1 апреля 2026 года изменяет названия своих пенсионных планов. В результате они станут "более простыми и понятными".
Как сообщает Swedbank, новые названия разработаны на основе принципов, установленных Банком Латвии, чтобы помочь клиентам лучше понимать суть планов и их соответствие возрастным группам.
Во всех названиях будет указано название банка, структура инвестиций и целевая возрастная группа. "Смена названий не повлияет на инвестиционную стратегию и структуру этих планов. Замена названий произойдет автоматически, и от вас не требуется никаких дополнительных действий", - указывает крупнейший по активам в Латвии банк.
Названия до 31.03.2026 / Новые названия с 01.04.2026:
Планы второго уровня
- Пенсионный инвестиционный план Stabilitāte / план Swedbank Stabilitāte 60+
- Пенсионный инвестиционный план “Dinamika” / план Swedbank Sabalansētais 55–59
- Инвестиционный план Swedbank Dinamika Indekss / план Swedbank Dinamika Indekss 15–54
- Инвестиционный план Swedbank “1970+” / жизненный цикл план Swedbank 1970+
- Инвестиционный план Swedbank “1980+” / жизненный цикл план Swedbank 1980+
- Инвестиционный план Swedbank “1990+” / жизненный цикл план Swedbank 1990+
- Инвестиционный план Swedbank “2000+” / жизненный цикл план Swedbank 2000+
Планы третьего уровня
- Пенсионный план Swedbank “Stabilitāte+25” / пенсионный план Swedbank Stabilitāte 55+
- Пенсионный план Swedbank “Dinamika+60” / пенсионный план Swedbank Sabalansētais 50–54
- Пенсионный план Swedbank “Dinamika+100” / пенсионный план Swedbank Dinamika 18–49
- Пенсионный план Swedbank “Dinamika Indekss” / пенсионный план Swedbank Dinamika Indekss 18–49
