В белорусской пропаганде использовали слова латвийских депутатов, но они заявили, что интервью не давали

В передаче также показан сюжет с участием женщины, предположительно из Латвии, которая утверждает, что ее знакомая платит более 300 евро за отопление двухкомнатной квартиры и после оплаты счетов у нее не остается денег на еду. Кроме того, в программе утверждается, что смертность в Латвии вдвое выше, чем в ЕС, и что люди массово уезжают из страны. Таким образом передача пытается показать, насколько плохо живется за пределами Беларуси, противопоставляя это положительному образу жизни внутри страны. Однако действительно ли депутаты Сейма давали комментарии этой передаче? Оба это отрицают. Буров заявил: "Сообщаю, что не давал интервью ни этой передаче, ни этому журналисту", - добавив, что в своей работе он общался с украинскими и российскими оппозиционными журналистами, работающими в Европе.