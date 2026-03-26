Эксперт объяснил, почему в Латгале по радио стала слышна пропаганда из Беларуси

Использование радиочастот регулируется международными соглашениями, которые определяют, как страны распределяют FM-диапазон, на каких частотах могут работать станции, где размещаются передатчики и какой мощности они могут быть. Все это делается для того, чтобы радиостанции не мешали друг другу. Однако эти правила не создают физических границ для сигнала. Радиоволны распространяются по законам физики, а значит, в приграничных районах всегда возможно принимать вещание соседних стран, особенно если передатчики находятся близко к границе. В случае Латгалии этот эффект особенно заметен, поскольку белорусский передатчик в Браславе расположен недалеко от латвийской территории. Аналогичные ситуации возможны и в других приграничных зонах, например на севере Латвии, где можно слышать эстонские станции.