Эксперт объяснил, почему в Латгале по радио стала слышна пропаганда из Беларуси
В начале марта в Латгале, особенно в районе Даугавпилса, радиослушатели столкнулись с необычной ситуацией — на частоте 107,7 FM, которая ранее использовалась для вещания Latvijas Radio 4, неожиданно начал звучать пропагандистский контент белорусского режима. Этот случай вызвал широкий резонанс и породил вопросы: усилила ли соседняя страна работу своих передатчиков или произошедшее объясняется техническими особенностями радиовещания в приграничье.
Как пояснил эксперт государственного предприятия Elektroniskie sakari Юрис Ренцис, проведенная проверка не подтвердила первоначальные предположения о возможном техническом вмешательстве или усилении работы передатчика с белорусской стороны. По его словам, работа передатчика в Браславе существенно не изменилась. Это означает, что причина ситуации — не в увеличении мощности или новых технических решениях, а в других обстоятельствах, сообщает Sargs.lv.
Использование радиочастот регулируется международными соглашениями, которые определяют, как страны распределяют FM-диапазон, на каких частотах могут работать станции, где размещаются передатчики и какой мощности они могут быть. Все это делается для того, чтобы радиостанции не мешали друг другу. Однако эти правила не создают физических границ для сигнала. Радиоволны распространяются по законам физики, а значит, в приграничных районах всегда возможно принимать вещание соседних стран, особенно если передатчики находятся близко к границе. В случае Латгалии этот эффект особенно заметен, поскольку белорусский передатчик в Браславе расположен недалеко от латвийской территории. Аналогичные ситуации возможны и в других приграничных зонах, например на севере Латвии, где можно слышать эстонские станции.
Ренцис отмечает, что на практике частотное планирование означает также соблюдение определенного расстояния между передатчиками и распределение зон покрытия, однако в приграничье эти зоны естественным образом сближаются. Именно поэтому там и возникают ситуации, когда можно принимать радиостанции обеих стран. При этом полностью «остановить» радиоволны или изолировать информационное пространство только техническими средствами невозможно.
Одним из ключевых факторов в этой истории стало прекращение вещания Latvijas Radio 4 на частоте 107,7 FM. Пока местный передатчик работал, его сигнал доминировал и фактически перекрывал другие сигналы на той же частоте. Даже если белорусский сигнал доходил до территории Латвии, в обычных условиях слушатель его не слышал, потому что местное вещание было сильнее и стабильнее.
После отключения латвийского передатчика частота стала относительно свободной, и в эфире начали «проявляться» другие сигналы, которые раньше были подавлены. Это не означает, что белорусский сигнал стал мощнее, — просто исчез доминирующий сигнал с латвийской стороны. По словам Ренциса, это классическая ситуация для радиоприема, когда на одной частоте начинают конкурировать сигналы.
Особенно заметен такой эффект именно в приграничье, где расстояние до иностранного передатчика невелико. При этом, хотя с технической точки зрения ничего принципиально не изменилось, важное изменение произошло в содержании. Белорусская сторона сменила программу на этой частоте, и теперь там транслируется другой, в том числе пропагандистский, контент. Это говорит о том, что существующий технический ресурс используется осознанно, с учетом его охвата и возможностей воздействия на аудиторию в конкретной территории.
Как поясняет Ренцис, выбор частоты в таких случаях обычно основан на практических расчетах: насколько стабилен сигнал, какую территорию он покрывает и насколько эффективно позволяет достичь нужной аудитории. При этом это не обязательно означает, что главной целью является именно латвийская аудитория, — скорее речь идет об использовании уже имеющейся инфраструктуры, сигнал которой объективно достигает и территории Латвии.
В то же время этот случай показывает более широкую проблему: информационное пространство в приграничье никогда не бывает полностью изолированным. Радио в этом смысле особенно чувствительная среда, поскольку, в отличие от цифровых каналов, радиосигнал нельзя выборочно отключить на конкретной территории. Это делает его одновременно и важным источником информации, и потенциальным инструментом влияния.
Ренцис отмечает, что в кризисных ситуациях радио остается одним из ключевых каналов оперативного оповещения населения. Поэтому особенно важно, чтобы в стране сохранялось сильное и устойчивое местное вещание. Пока сеть латвийских передатчиков работает полноценно, в эфире доминирует местный контент, а внешнее влияние может проявляться лишь локально — в приграничье или в отдельных точках.
По словам эксперта, технические возможности противодействовать таким сигналам очень ограничены. FM-вещание трудно блокировать на больших расстояниях, а подобные меры были бы не только малоэффективны, но и противоречили бы базовым принципам обеспечения связи. Поэтому главный акцент должен делаться не на попытках «выключить» иностранный сигнал, а на укреплении собственного информационного пространства.