"Лишить гражданства - значит спасти его": почему инициатива против Мамыкина играет на руку самому Мамыкину

Авторы проекта из LPV настаивают на своем: по их данным, Мамыкин в эфире российского канала «Россия 1» публично призывал Россию бомбить страны Балтии и убивать их жителей. В проекте такие высказывания квалифицируются как призыв к войне и грубое нарушение международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции 1949 года. Сейм призывается обратиться к правительству с требованием изучить все правовые механизмы лишения Мамыкина гражданства — при условии, что он не станет апатридом.