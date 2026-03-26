"Лишить гражданства - значит спасти его": почему инициатива против Мамыкина играет на руку самому Мамыкину
Экс-депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин, сбежавший в Россию и призвавший Москву бомбить страны Балтии, рискует лишиться латвийского гражданства — но именно это в будущем может спасти его от тюрьмы.
Комиссия латвийского Сейма по вопросам гражданства рассмотрела проект предложения оппозиционной партии «Латвия на первом месте» (LPV) о лишении гражданства бывшего депутата Европарламента Андрея Мамыкина. Однако инициатива вызвала неожиданные возражения: по мнению депутата Андрея Юдина («Новое единство»), она фактически действует в интересах самого Мамыкина.
Юдин указал на серьёзный юридический парадокс: в случае лишения гражданства другие государства могут отказать Латвии в выдаче Мамыкина, что существенно осложнит работу правоохранительных органов. По убеждению политика, Мамыкин заслуживает тюрьмы — и именно туда его нужно отправить, а не создавать ему правовые лазейки.
Авторы проекта из LPV настаивают на своем: по их данным, Мамыкин в эфире российского канала «Россия 1» публично призывал Россию бомбить страны Балтии и убивать их жителей. В проекте такие высказывания квалифицируются как призыв к войне и грубое нарушение международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции 1949 года. Сейм призывается обратиться к правительству с требованием изучить все правовые механизмы лишения Мамыкина гражданства — при условии, что он не станет апатридом.
Комиссия приняла проект к сведению, не вынеся окончательного решения.
Позиции фракций разошлись. Руководитель фракции «Нового единства» Эдмунд Юревицс усматривает в инициативе попытку отвлечь внимание от вступления прокремлёвских политиков в ряды самой LPV. Глава фракции Зелёных и крестьян Харийс Рокпелнис счел, что посвящать парламентское решение «одному преступнику» — значит оказывать ему слишком много чести. Лидер «Прогрессивных» Андрис Шуваев занял наиболее жесткую позицию, заявив, что Мамыкин не должен иметь латвийского гражданства, и призвав Министерства юстиции и внутренних дел предложить конкретное решение.
Уголовное преследование Мамыкина ведется с сентября 2023 года — Служба государственной безопасности возбудила дело по статье об оправдании геноцида, преступлений против мира и военных преступлений. В июне 2024 года Генеральная прокуратура выдала европейский ордер на его арест. Максимальное наказание по вменяемой статье — лишение свободы на срок до пяти лет.
Сам Мамыкин, бежавший в Россию, объяснил свое решение нежеланием, чтобы его сыновья «участвовали в гей-парадах». Поправки к латвийскому Закону о гражданстве, принятые в 2022 году, теоретически допускают лишение гражданства лиц, оказывавших поддержку государствам или лицам, совершающим действия, угрожающие суверенитету демократических стран, — если при этом человек не становится лицом без гражданства.