ВИДЕО: Мамыкин в качестве тренировки предлагает сбросить на нас "Орешник" - "не жалко"

В эфире подконтрольного Кремлю телеканала «Россия-1» в программе Владимира Соловьева Мамыкин позволил себе открытые призывы к убийству бывших сограждан, жителей стран Балтии. Комментируя возможные удары по региону, он заявил, что за этим «можно спокойно наблюдать с попкорном», добавив, что жителей Латвии, Литвы и Эстонии «не жалко». «Раскол в политических элитах в Европейском союзе продолжается. Мне все это нравится. Пусть они умрут. Нужно запасаться попкорном и тихонько смотреть. Нельзя прощать. Если уже тренироваться "Орешником", без боеголовки, только с кинетическим ударом, давайте ударим по Прибалтике. Их не жалко», — заявил Андрей Мамыкин.