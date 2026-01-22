ВИДЕО: Мамыкин в качестве тренировки предлагает сбросить на нас "Орешник" - "не жалко"
Бывший латвийский журналист и экс-депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин, осевший в России, выступил на кремлевском телевидении с призывами к уничтожению стран Балтии, шокировав даже привычную к такой риторике аудиторию.
Бывший латвийский журналист и экс-депутат Андрей Мамыкин, после начала полномасштабной войны сбежавший в Россию и ставший постоянным участником кремлевских пропагандистских шоу, вновь отличился крайне радикальными высказываниями.
В эфире подконтрольного Кремлю телеканала «Россия-1» в программе Владимира Соловьева Мамыкин позволил себе открытые призывы к убийству бывших сограждан, жителей стран Балтии. Комментируя возможные удары по региону, он заявил, что за этим «можно спокойно наблюдать с попкорном», добавив, что жителей Латвии, Литвы и Эстонии «не жалко». «Раскол в политических элитах в Европейском союзе продолжается. Мне все это нравится. Пусть они умрут. Нужно запасаться попкорном и тихонько смотреть. Нельзя прощать. Если уже тренироваться "Орешником", без боеголовки, только с кинетическим ударом, давайте ударим по Прибалтике. Их не жалко», — заявил Андрей Мамыкин.
Russian TV openly calls for a strike on the Baltic states with the “Oreshnik” missile— NEXTA (@nexta_tv) January 22, 2026
“Let them die — they’re not worth pity,” rant unhinged Kremlin propagandists on air. pic.twitter.com/CNssMFgL1A
Мамыкин перебрался в Россию в 2022 году, и с тех пор он регулярно появляется в пропагандистских эфирах, где оправдывает российскую агрессию против Украины. В сентябре 2023 года Служба государственной безопасности Латвии возбудила против Мамыкина уголовное дело за оправдание и прославление военных преступлений России в Украине. В июне 2024 года Генеральная прокуратура Латвии выдала в его отношении европейский ордер на арест.