"Некоторые подумали, что началась война!" Глава Краславского края - о текущей ситуации в регионе
Председатель думы Краславского края Гунар Упениекс.
Sabīne Plauka

Jauns.lv

Краславский край этим утром проснулся в тревоге и с вопросами после событий прошедшей ночи. Военно-воздушные силы Латвии зафиксировали проникновение в воздушное пространство страны беспилотного летательного аппарата иностранного происхождения со стороны России, а в Краславском крае был слышен звук, похожий на взрыв.

Портал Jauns.lv связался с председателем думы Краславского края Гунаром Упениексом, чтобы выяснить, какова текущая ситуация и что делать жителям в подобных непредвиденных случаях.

«Сейчас в Краславском крае уже спокойно, но мы продолжаем работать, чтобы обеспечить безопасность», — рассказал глава самоуправления. «Задействованы специалисты, соответствующие структуры работают над расследованием ситуации и поиском решений. Мы также спрашивали у жителей, нужна ли кому-то помощь психолога — пока такой необходимости не наблюдается», — добавил он.

Однако, по его словам, момент был непростым. «Некоторые люди действительно подумали, что началась война. Другие решили, что взорвался газовый баллон. И примечательно, что на этот раз не было никаких предупреждений через систему оповещения. Например, когда пропадает электричество, мы получаем уведомление, а в этом случае — нет», — признал он.

Глава края также указал на существующие проблемы: в Краславском крае отсутствуют сирены, которые могли бы оперативно привлечь внимание жителей в случае чрезвычайной ситуации. «Отсутствие сирен — большая проблема, потому что многим жителям, особенно в приграничье, сложно получать сигналы системы оповещения», — пояснил он.

«Если бы сирены были, люди сразу понимали бы, что что-то произошло, и могли бы следить за новостями или информацией на сайте самоуправления».

Он не уточнил, произошел ли инцидент непосредственно рядом с жилыми домами, однако отметил, что «дома недалеко, и населенный пункт тоже».

Заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил по оперативным вопросам, бригадный генерал Эгилс Лещинскис на пресс-конференции сообщил, что в 2:19 ночи на радарах был зафиксирован неопознанный воздушный объект, приближающийся к границе и пересекающий ее. На место была направлена группа противовоздушной обороны.

Беспилотник детонировал в 2:39 вблизи села Добричина в Краславском крае. Он взорвался самостоятельно, а не был сбит. О мощности взрыва Лещинскис отказался говорить, отметив, что пока не установлены ни производитель, ни страна происхождения аппарата. При этом допускается его связь с Россией или Беларусью. Известно, что дрон имел двигатель внутреннего сгорания, боевую часть и летел на низкой высоте.

В свою очередь президент Латвии Эдгар Ринкевичс отметил, что беспилотник, залетевший в воздушное пространство страны и взорвавшийся, был украинским дроном, который, по всей видимости, являлся частью координированной операции Украины против объектов в России.

